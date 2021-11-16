В Новосибирск привезли вакцину против ковида «Спутник Лайт»

В Новосибирскую область привезли 63 тысячи доз вакцины против ковида «Спутник Лайт». Об этом журналисту НГС сообщили в Минздраве региона.



Новосибирцы долгое время жаловались редакции НГС на отсутствие этой вакцины. Она быстро закончилась, в том числе из-за введения QR-кодов, потому что позволяла получить их сразу после введения одной дозы, а не после двух. Раньше ее ставили всем, в том числе тем, кто не переболел и не вакцинировался. Но недавно рекомендации Минздрава РФ изменились: теперь однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена только для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.