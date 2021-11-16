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В Новосибирск привезли вакцину против ковида «Спутник Лайт»

Ранее в разных регионах она закончилась и новых поставок давно не было

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В регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики

В регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики

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В Новосибирскую область привезли 63 тысячи доз вакцины против ковида «Спутник Лайт». Об этом журналисту НГС сообщили в Минздраве региона.

Новосибирцы долгое время жаловались редакции НГС на отсутствие этой вакцины. Она быстро закончилась, в том числе из-за введения QR-кодов, потому что позволяла получить их сразу после введения одной дозы, а не после двух. Раньше ее ставили всем, в том числе тем, кто не переболел и не вакцинировался. Но недавно рекомендации Минздрава РФ изменились: теперь однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена только для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в регион сегодня поступило еще 13 800 комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

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— Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поставлено 1 304 575 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона). Вакцинировано, по состоянию на 16 ноября, первым компонентом — 1 059 393 жителя региона, завершили курс вакцинации 880 040 человек, — сообщает новосибирский Минздрав.

Ранее мы рассказывали, какую вакцину против ковида новосибирцы ставили реже, а какую чаще.

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Минздраввакцина«Спутник Лайт»новая партия
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