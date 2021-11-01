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QR-код сразу не получить: в НСО изменили принцип вакцинации «Спутником Лайт»

Новые рекомендации действуют с субботы

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«Спутник Лайт» перестанут ставить всем желающим

«Спутник Лайт» перестанут ставить всем желающим

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В Новосибирской области антиковидную вакцину «Спутник Лайт» теперь ставят только переболевшим или ревакцинирующимся.

— За последние несколько дней отношение к «Спутнику Лайт» немного изменилось. В категорической форме вышли рекомендации: буквально с субботы рекомендуется прививать «Спутником Лайт» только в рамках проведения ревакцинации или после перенесенного заболевания, — рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.

В некоторых регионах России образовался дефицит вакцины «Спутник Лайт»: после введения системы QR-кодов на нее возник ажиотажный спрос, потому что именно этот препарат позволяет быстрее всего получить код — сразу после первой прививки. Мы узнали, хватит ли всем желающим «Спутника Лайт» в Новосибирской области.

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вакцинацияпрививкакоронавирус
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