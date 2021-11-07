Умирают еще не старые. Новым жертвам ковида было 47, 55, 58 лет

В Новосибирской области по состоянию на 7 ноября добавилось 385 заболевших коронавирусом, 13 человек умерли.
— Скончались мужчины в возрасте 61 год, 91 год и женщины в возрасте 47 лет, 55 лет, 58 лет, 66 лет, 73 года, 73 года, 74 года, 75 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли
Всего в регионе зарегистрировано
пациента (+83 за сутки).
В отделениях реанимации лежат 322 человека, из них на аппаратах ИВЛ — 47 человек.
Вчера на НГС вышла статья, в которой профессор из США рассказывает о новых штаммах, твиндемии и отвечает на вопрос о том, что делает вакцину бессильной.