7 ноября воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняСибирячка рассказала о «нефтяном» симптоме ковида
Все новости
Все новости

Умирают еще не старые. Новым жертвам ковида было 47, 55, 58 лет

За сутки появились новые 385 заболевших коронавирусом, 13 человек умерли

2 956
29Обсудить

Поделиться

Всего в регионе зарегистрировано 73 562 случая коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 73 562 случая коронавируса

Поделиться

В Новосибирской области по состоянию на 7 ноября добавилось 385 заболевших коронавирусом, 13 человек умерли.

— Скончались мужчины в возрасте 61 год, 91 год и женщины в возрасте 47 лет, 55 лет, 58 лет, 66 лет, 73 года, 73 года, 74 года, 75 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 474 человека, — уточнили в оперативном штабе по ковиду.

Всего в регионе зарегистрировано 73 562 случая коронавируса. Полностью выздоровели 54 694

пациента (+83 за сутки).


В отделениях реанимации лежат 322 человека, из них на аппаратах ИВЛ — 47 человек.

Вчера на НГС вышла статья, в которой профессор из США рассказывает о новых штаммах, твиндемии и отвечает на вопрос о том, что делает вакцину бессильной.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ7

Поделиться

Поделиться

коронавирусковид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...