Умирают еще не старые. Новым жертвам ковида было 47, 55, 58 лет

В Новосибирской области по состоянию на 7 ноября добавилось 385 заболевших коронавирусом, 13 человек умерли.

— Скончались мужчины в возрасте 61 год, 91 год и женщины в возрасте 47 лет, 55 лет, 58 лет, 66 лет, 73 года, 73 года, 74 года, 75 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 474 человека, — уточнили в оперативном штабе по ковиду.



Всего в регионе зарегистрировано 73 562 случая коронавируса. Полностью выздоровели 54 694

пациента (+83 за сутки).



В отделениях реанимации лежат 322 человека, из них на аппаратах ИВЛ — 47 человек.

