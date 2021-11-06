«Вирус, приходя много раз, сотрет до тапочек»: профессор — о новых штаммах, твиндемии и о том, что делает вакцину бессильной

— Еще есть наблюдения по старым сезонам ОРЗ, где в популяции брали образцы из носоглотки, когда человек заболевал, всё равно чем, — делится информацией ученый. — Конечно, там были и коронавирусы. Не SARS-CoV-2, но всё же коронавирусы. Сезонные. Это исследование проводили специалисты то ли из Канады, то ли из северных США. Ученые пришли к выводу, что человек может заболевать коронавирусом примерно раз в полтора-два года. Если, разумеется, ничего не будет делать. Всё же надо учесть, что ковид — это не такое заболевание, которое можно подхватить, просто открыв дверь. Всегда остается место для вероятности, и немаленькое. Человек должен встретиться с активным носителем, у которого болезнь в стадии выделения вируса, а иначе никакой инфекции не получится. Поэтому не только вакцины работают. Респираторы, дистанции — всё это тоже работает, причем отлично! Лучшая стратегия во время пандемии — вообще с коронавирусом не встречаться, иметь не один барьер, а два. А лучше три.

А вообще у нас сейчас реализуется достаточно мягкий сценарий пандемии. Ситуация могла бы развиться и по гораздо более жесткому сценарию, чем сейчас.

COVID-19 навсегда

Биолог уверена, что коронавирус уже получил статус сезонного заболевания, он влился в структуру вирусов, терзающих человечество, и останется с нами. В том числе и потому, что как таковых сезонов, времен года не осталось — их сглаживает климатическая техника, охлаждающая воздух в помещениях летом и нагревающая зимой. Поэтому летом люди не спешат в прохладный парк под сень деревьев, а остаются дома под струей прохлады из кондиционера. Но вот приятный холодок, к сожалению, не способствует проветриванию, а значит, не снижает вирусную нагрузку в помещениях. Здесь помогут рециркуляторы, стерилизующие проходящий через них воздух, но использовать их придется круглый год, к сезонам они отношения не имеют.

При этом бояться нужно не сочетания «вирус-вирус», а сочетания «вирус-бактерия». Это может быть смертельно опасно.

