5 ноября пятница
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняКак коллекторы превращают жизнь в ад
Все новости
Все новости

В Новосибирской области ковидом заразился 381 человек — свежая статистика

За сутки выздоровели 54 пациента

437
7Обсудить

Поделиться

В больницах региона с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом находятся более 3000 человек

В больницах региона с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом находятся более 3000 человек

Поделиться

В Новосибирской области от коронавируса умерли 11 человек

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 381 человека, скончались 11 пациентов. Такие данные предоставил оперштаб региона 5 ноября.

— В регионе зарегистрировано 72 787 случаев коронавируса, 381 за сутки, в том числе у 7136 детей. 54 513 пациентов полностью выздоровели, 54 за сутки. Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 53 года, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет, 74 года, 75 лет, 76 лет, 83 года, 93 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 3446 пациентов.

В больницах находятся 3625 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежит 341 пациент, из них 48 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Накануне, 4 ноября, оперативный штаб сообщил о новом антирекорде по количеству заболевших. Коронавирус за сутки обнаружили у 392 жителей региона.

На этой неделе НГС писал о том, как меняется количество антител в крови через пять месяцев после прививки. Читайте об этом в колонке Дмитрия Косенко.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

статистикакоронавирусковид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...