В Новосибирской области ковидом заразился 381 человек — свежая статистика

В Новосибирской области от коронавируса умерли
В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 381 человека, скончались
— В регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 3446 пациентов.
В больницах находятся 3625 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежит 341 пациент, из них 48 — на искусственной вентиляции легких.
Накануне, 4 ноября, оперативный штаб сообщил о новом антирекорде по количеству заболевших. Коронавирус за сутки обнаружили у 392 жителей региона.
На этой неделе НГС писал о том, как меняется количество антител в крови через пять месяцев после прививки. Читайте об этом в колонке Дмитрия Косенко.