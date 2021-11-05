В Новосибирской области ковидом заразился 381 человек — свежая статистика

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили у 381 человека, скончались 11 пациентов . Такие данные предоставил оперштаб региона 5 ноября .



— В регионе зарегистрировано 72 787 случаев коронавируса, 381 за сутки, в том числе у 7136 детей. 54 513 пациентов полностью выздоровели, 54 за сутки. Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год , 53 года , 68 лет , 74 года и женщины в возрасте 67 лет , 68 лет , 74 года , 75 лет , 76 лет , 83 года , 93 года , — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.