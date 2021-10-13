«Это болезнь всего организма»: сколько может длиться течение лонг-ковида

Новосибирский врач оценила длительность лонг-ковида
Последствия ковида (период также называемый лонг-ковид) могут длиться до одного года — об этом корреспонденту НГС рассказала Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».
— Более 6 и даже 12 месяцев может быть проявления ковидного синдрома. Среди симптомов — снижение памяти, усиление депрессивных синдромов. У себя заметили в клинике, что у женщин, имеющих проблемы с менструацией, — ухудшение ситуации, ПМС тоже ухудшается. Чтобы не иметь такие проблемы, нужно обращаться к врачам как можно раньше, — объяснила специалист.
Течение лонг-ковида может быть непредсказуемо и непонятно.
— Это связано с тем, что нарушается микроциркуляция. Но чем больше мы сталкиваемся с коронавирусом, понимаем, что реабилитация должна назначаться не через месяц-два, а сразу. И это не только медикаментозные, но и оздоровительные процедуры — начиная с ЛФК, заканчивая массажем, физио, и направлены должны быть на то, что беспокоит. Это болезнь всего организма. При ковиде поражаются все системы.
Слабость, по статистике, после ковида долго держится минимум у 80% болевших. Сейчас также пациенты сталкиваются с проблемами ЖКТ. Для того чтобы болезнь протекала как можно легче, врач советует вакцинироваться и не игнорировать ревакцинацию.
— У нас ревакцинация возрастных пациентов старше 65 лет проводится «Спутником Лайт». Я считаю, что лучше ревакцинироваться той же вакциной, которой ставили первый раз. По крайней мере, двухкомпонентной. Титр антител не играет никакой роли, потому что мутация вируса более частая. И вакцинация нужна для того, чтобы снизить тяжесть заболевания, — уверена врач.
Накануне правительство Новосибирской области объявило о новых ограничениях из-за коронавируса. Сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в здании правительства. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия на сайте.