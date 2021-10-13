«Это болезнь всего организма»: сколько может длиться течение лонг-ковида

Последствия ковида (период также называемый лонг-ковид) могут длиться до одного года — об этом корреспонденту НГС рассказала Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».

— Более 6 и даже 12 месяцев может быть проявления ковидного синдрома. Среди симптомов — снижение памяти, усиление депрессивных синдромов. У себя заметили в клинике, что у женщин, имеющих проблемы с менструацией, — ухудшение ситуации, ПМС тоже ухудшается. Чтобы не иметь такие проблемы, нужно обращаться к врачам как можно раньше, — объяснила специалист.

