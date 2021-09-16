«Готовимся к различным сценариям»: власти ждут четвертую волну коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области подготовили койки для четвертой волны ковида
Власти готовятся к началу четвертой волны коронавируса. Для этого в области создали запас коек на случай увеличения числа заболевших.
— Мы работаем в режиме: «надейся на лучшее, но готовься к различным сценариям развития событий». Я считаю, что четвертая волна будет. К этому нужно готовиться. Надеемся, что она не будет масштабной, как третья. Мы на случай четвертой волны держим запас коек в красной зоне, — заявил губернатор НСО Андрей Травников в эфире программы «Вести Новосибирск».
Глава региона уточнил, что во время третьей волны для заболевших подготовили больше 6000 коек. Сколько сейчас мест развернули, Андрей Травников не стал рассказывать. Но заметил, что в Новосибирской области увеличивается число людей, которые делают прививки от ковида и проходят ревакцинацию.
Ранее НГС поговорил с вирусологом Сергеем Нетесовым, который объяснил, что может спровоцировать начало четвертой волны коронавируса.