Повторился антирекорд: от коронавируса в Новосибирской области скончались 13 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 165 человек, скончались 13 пациентов.



— По данным оперативного штаба на утро 6 сентября, в регионе зарегистрированы 59 514 случаев коронавируса, 165 за сутки, в том числе у 4618 детей. 48 232 пациента выздоровели, 37 за сутки. Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 и 81 года, 48, 63 и 76 лет и женщины в возрасте 41 года, 69, 72, 56, 75 и 76 лет и две женщины в возрасте 83 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области за 6 сентября.