Повторился антирекорд: от коронавируса в Новосибирской области скончались 13 человек

В Новосибирской области повторился антирекорд по числу умерших от ковида
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 165 человек, скончались 13 пациентов.
— По данным оперативного штаба на утро 6 сентября, в регионе зарегистрированы
Всего в регионе от ковида скончался 2721 человек.
В больницах находятся 1965 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 162 человека, из них 16 — на искусственной вентиляции легких.
— Всего в Новосибирской области сделано
13 умерших от коронавируса — это самое большое число, которое фиксировал оперштаб. В прошлый раз этот же антирекорд был зарегистрирован 31 августа.
На прошлой неделе НГС поговорил с новосибирским вирусологом Сергеем Нетесовым. Он рассказал, закончилась ли в регионе третья волна коронавируса и стоит ли ждать четвертую.