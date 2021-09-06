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Повторился антирекорд: от коронавируса в Новосибирской области скончались 13 человек

Всего, по данным оперштаба, в регионе умер 2721 человек

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В больницах находятся 1965 пациентов

В больницах находятся 1965 пациентов

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В Новосибирской области повторился антирекорд по числу умерших от ковида

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 165 человек, скончались 13 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 6 сентября, в регионе зарегистрированы 59 514 случаев коронавируса, 165 за сутки, в том числе у 4618 детей. 48 232 пациента выздоровели, 37 за сутки. Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 и 81 года, 48, 63 и 76 лет и женщины в возрасте 41 года, 69, 72, 56, 75 и 76 лет и две женщины в возрасте 83 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области за 6 сентября.

Всего в регионе от ковида скончался 2721 человек.

В больницах находятся 1965 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 162 человека, из них 16 — на искусственной вентиляции легких.

— Всего в Новосибирской области сделано 2 393 480 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

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13 умерших от коронавируса — это самое большое число, которое фиксировал оперштаб. В прошлый раз этот же антирекорд был зарегистрирован 31 августа.

На прошлой неделе НГС поговорил с новосибирским вирусологом Сергеем Нетесовым. Он рассказал, закончилась ли в регионе третья волна коронавируса и стоит ли ждать четвертую.

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