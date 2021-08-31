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Повторился антирекорд: в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек

В регионе зарегистрировано 175 новых случаев заражения

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В отделениях реанимации находится 160 человек

В отделениях реанимации находится 160 человек

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В Новосибирской области за сутки умерли 13 человек от коронавируса

В Новосибирской области снова установился антирекорд по количеству умерших — 13 человек за сутки.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 82 года и женщины в возрасте 60 лет, 64 года, 69 лет, 75 лет, 76 лет, 78 лет, 80 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 657 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Предыдущий такой антирекорд был 14 августа.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 168 пациентов, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации находятся 160 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида.

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