В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 13 человек — самому молодому было 44 года

В Новосибирске на 14 августа зарегистрировано 185 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заболели 185 человек. Это самый низкий показатель за август. Последний раз ниже было только 19 июля. Всего за время пандемии коронавирусом заразилось
— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 44, 73, 66, 68, 75, 82 лет и женщины в возрасте 64, 67, 74, 90 лет, 91 года и две женщины в возрасте 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2482 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2779 пациентов, в том числе 57 детей, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.
В отделениях реанимации находится 201 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено
Корреспондент НГС Алина Каур оказалась среди заболевших после вакцинации и поделилась своей историей. Как у нее протекала болезнь — в легкой или тяжелой форме? И какие были симптомы? Читайте рассказ от первого лица.