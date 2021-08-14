В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 13 человек — самому молодому было 44 года

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заболели 185 человек. Это самый низкий показатель за август. Последний раз ниже было только 19 июля. Всего за время пандемии коронавирусом заразилось 55 449 новосибирцев, в том числе 4175 детей.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 44, 73, 66, 68, 75, 82 лет и женщины в возрасте 64, 67, 74, 90 лет, 91 года и две женщины в возрасте 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2482 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2779 пациентов, в том числе 57 детей, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.