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В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 13 человек — самому молодому было 44 года

От коронавируса скончалась женщина 91 года

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От коронавируса скончалась женщина 91 года

От коронавируса скончалась женщина 91 года

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В Новосибирске на 14 августа зарегистрировано 185 новых случаев коронавируса

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заболели 185 человек. Это самый низкий показатель за август. Последний раз ниже было только 19 июля. Всего за время пандемии коронавирусом заразилось 55 449 новосибирцев, в том числе 4175 детей.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 44, 73, 66, 68, 75, 82 лет и женщины в возрасте 64, 67, 74, 90 лет, 91 года и две женщины в возрасте 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2482 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2779 пациентов, в том числе 57 детей, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации находится 201 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 2 278 572 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1766 обращений.

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Корреспондент НГС Алина Каур оказалась среди заболевших после вакцинации и поделилась своей историей. Как у нее протекала болезнь — в легкой или тяжелой форме? И какие были симптомы? Читайте рассказ от первого лица.

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