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Тема дняПосле какой вакцины чаще и тяжелее болеют ковидом?
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От ковида в больницах за сутки умерли 9 человек, 173 заразились

В списке погибших пенсионеры в возрасте от 66 лет до 81 года

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Добавилось еще 9 жертв пандемии

Добавилось еще 9 жертв пандемии

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За последние сутки по состоянию на 29 августа в Новосибирской области заболели ковидом 173 человека, общее число заболевших достигло 58 159 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 71 года, 82 лет, 85 лет и женщины в возрасте 68 лет, 68 лет, 69 лет, 80 лет, 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2636 человек.

В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас госпитализированы 2194 пациента, в том числе 40 детей. В реанимации — 162 человека, на аппаратах ИВЛ — 15 пациентов.

Недавно сообщалось о смерти 21-летней пациентки, которая стала одной из самых молодых жертв пандемии в Новосибирской области. В марте от ковида погиб 23-летний парень.

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