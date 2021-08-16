21-летняя девушка скончалась от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб региона опубликовал статистику за сутки. В регионе зафиксировали 183 новых случая, 36 человек выздоровели, 10 погибли. Среди них была 21-летняя девушка:

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет, — говорится в сообщении оперштаба. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.

Это одна из самых молодых жертв пандемии в Новосибирской области. В марте от ковида погиб 23-летний парень.