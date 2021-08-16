16 августа понедельник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.47
eur 86.22
Тема дняБогатые жены и мужья депутатов. Чем зарабатывают?

Все новости

Все новости

21-летняя девушка скончалась от коронавируса в Новосибирской области

Всего за сутки погибло 10 человек

1 607
16Обсудить

Поделиться

В отделениях реанимации находятся 197 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

В отделениях реанимации находятся 197 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

Поделиться

Оперштаб региона опубликовал статистику за сутки. В регионе зафиксировали 183 новых случая, 36 человек выздоровели, 10 погибли. Среди них была 21-летняя девушка:

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет, — говорится в сообщении оперштаба. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.

Это одна из самых молодых жертв пандемии в Новосибирской области. В марте от ковида погиб 23-летний парень.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 841 пациент, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 197 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

О том, что в третью волну коронавирусом стали чаще болеть молодые люди рассказывала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Дело в том, что в первую и вторую волну у них не успел сформироваться иммунитет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскездоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...