21-летняя девушка скончалась от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб региона опубликовал статистику за сутки. В регионе зафиксировали 183 новых случая, 36 человек выздоровели, 10 погибли. Среди них была 21-летняя девушка:
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет, — говорится в сообщении оперштаба. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.
Это одна из самых молодых жертв пандемии в Новосибирской области. В марте от ковида погиб 23-летний парень.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 841 пациент, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 197 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.
О том, что в третью волну коронавирусом стали чаще болеть молодые люди рассказывала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Дело в том, что в первую и вторую волну у них не успел сформироваться иммунитет.