Минздрав РФ зарегистрировал пятую вакцину от ковида — ее создал «Вектор»

Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «Эпиваккорона-Н». Об этом сообщает ТАСС.
Новую вакцину разработал центр «Вектор» Роспотребнадзора. Данные о разработке опубликовали в четверг, 26 августа, на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.
— «Эпиваккорона-Н» — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации — 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года», — цитирует запись ТАСС.
Препарат можно хранить полгода при температуре 2–8 градусов тепла. Вакцина вводится двумя уколами, интервал между ними — не менее 14 дней. В одной дозе — 0,5 мл препарата. Вакцина показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет.
Отмечаются и противопоказания к препарату — гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или осложнения на предыдущие введения вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения вакцинация проводится не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При тяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ, уточняет ТАСС, вакцинацию проводят после нормализации температуры.
К побочным эффектам после вакцинации «Эпиваккороной-Н» относят боль в месте введения, кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градуса.
Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов отметил, что принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от более ранней «Эпиваккороны» нет, кроме технических особенностей их производства.
Коммерческим названием «ЭпиВакКороны-Н» будет «AURORA-CoV».
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