Минздрав РФ зарегистрировал пятую вакцину от ковида — ее создал «Вектор»

Препарат можно хранить полгода при температуре 2–8 градусов тепла. Вакцина вводится двумя уколами, интервал между ними — не менее 14 дней. В одной дозе — 0,5 мл препарата. Вакцина показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет.

Отмечаются и противопоказания к препарату — гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или осложнения на предыдущие введения вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения вакцинация проводится не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При тяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ, уточняет ТАСС, вакцинацию проводят после нормализации температуры.

К побочным эффектам после вакцинации «Эпиваккороной-Н» относят боль в месте введения, кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градуса.

Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов отметил, что принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от более ранней «Эпиваккороны» нет, кроме технических особенностей их производства.

