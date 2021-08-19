«Бывают ситуации»: Минздрав объяснил выписку из главного ковид-госпиталя пациента с 75% поражения легких

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова объяснила, почему из инфекционной больницы, где лечат от ковида, выписали пациента с 75% поражением лёгких.

— Коронавирусная инфекция — сложная и коварная. Чем отличается коронавирусная инфекция от всех ранее известных? В пиковые дни болезни, во время цитокинового шторма, происходит резкое ухудшение состояния до крайней степени тяжести, и, к сожалению, очень тяжело спрогнозировать последствия болезни. При получении отрицательного ПЦР-теста, при стабилизации состояния, мы смотрим сатурацию, лабораторно-диагностические результаты, общий фон, и выписываем пациентов на амбулаторное долечивание. И бывают ситуации со стороны сердечно-сосудистой системы, легочной системы, когда идут осложнения после коронавирусной инфекции, — отметила она.