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«Бывают ситуации»: Минздрав объяснил выписку из главного ковид-госпиталя пациента с 75% поражения легких

По словам замминистра, последствия коронавируса «сложно спрогнозировать»

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Новосибирец месяц провел в инфекционной больнице и был выписан с 75% поражения легких

Новосибирец месяц провел в инфекционной больнице и был выписан с 75% поражения легких

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Минздрав объяснил выписку новосибирца с обширным поражением легких

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова объяснила, почему из инфекционной больницы, где лечат от ковида, выписали пациента с 75% поражением лёгких.

— Коронавирусная инфекция — сложная и коварная. Чем отличается коронавирусная инфекция от всех ранее известных? В пиковые дни болезни, во время цитокинового шторма, происходит резкое ухудшение состояния до крайней степени тяжести, и, к сожалению, очень тяжело спрогнозировать последствия болезни. При получении отрицательного ПЦР-теста, при стабилизации состояния, мы смотрим сатурацию, лабораторно-диагностические результаты, общий фон, и выписываем пациентов на амбулаторное долечивание. И бывают ситуации со стороны сердечно-сосудистой системы, легочной системы, когда идут осложнения после коронавирусной инфекции, — отметила она.

Такие пациенты с осложнениями, по её словам, госпитализируются в профильные медучреждения.

— Наши врачи действуют согласно методическим рекомендациям. У нас урегулировано, что после инфекции мы наблюдать должны под диспансерным наблюдением пациента в течение 6 месяцев. И на самом деле эти 6 месяцев — наиболее актуальные по бережному отношению к своему здоровью и возникновению рисков заболеваний, сердечно-сосудистых и легочных. Поэтому не исключены риски развития заболеваний в этот ранний период, — добавила Елена Аксёнова.

СЮЖЕТ

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Новосибирца, о котором идет речь, выписали из инфекционной больницы с поражением лёгких 75%, при этом он был госпитализирован с 40%-ным поражением легких. Его жена настаивала на проведении КТ, ей казалось подозрительным длительное лечение мужа обезболивающими. После выписки Алексей попал к торакальным хирургам и пролежал в облбольнице ещё несколько недель.

В Новосибирской области во время третьей волны коронавируса увеличилось число детей, у которых ковид вызывает поражение легких в 60–65%. У некоторых доходит до 80%.

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