Новосибирец попал в ковидарий с поражением легких 40%, а через месяц выписался с 75%. Там не оказалось КТ

— Врач сказала, что нет, не надо. И сразу пошли разговоры о невралгии, что вот, защемило где-то, пока он время лежал в отделении, что окна были открыты. Тогда я начала просить позвать невролога. Через сутки или двое пришла невролог, меня там уже не было. Она просто посмотрела на моего мужа, спросила, болит ли у него спина — а спина и бок болели так сильно, что обезболивающее довольно быстро отпускало и требовалось колоть еще. Невролог сказала: «Это у всех так от ковида». Он попросил все-таки назначить ему лечение, но колоть ему продолжали витамины группы В . Это, конечно, прекрасно, но витамины от невралгии? Но я не врач, рассуждать не буду.



Елена продолжала добиваться у невролога назначений, но спустя 10 дней на обезболивающем, которое кололи Алексею, получила лишь совет купить мужу миорелаксант.



— Я понимаю, что они все тут выгорели, это действительно тяжело — находиться с таким большим количеством больных, — рассуждает Елена. — Но каких-то кардинальных изменений в схеме лечения не было. Миорелаксант, обезболивающее, витамины… Адские боли прошли, но ему всё так же было тяжело лежать. Прошло четыре недели, его выписали с назначением лечения по невралгии и по легким, был прописан АЦЦ и в целом широкий спектр препаратов. Также было сказано, что через две недели ему нужно пройти рентген. Я к тому моменту свято верила, что это невралгия. Я привыкла доверять врачам, хотя понимала, что рентгена не будет, что мы пойдем на КТ, потому что объективно рентген не показывает примерно ничего.

