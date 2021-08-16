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Число заболевших ковидом в Новосибирской области снизилось почти на 5%

Темп прироста заболевших снижается

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За сутки выявили 182 новых заболевших

За сутки выявили 182 новых заболевших

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В Новосибирской области сократился темп прироста заболевших ковидом

Сегодня, 16 августа, стало известно, что на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снизилась почти на 5% по сравнению с предыдущей.

— Коронавирусная инфекция — за неделю 1318 случаев, практически на 5% ниже уровня предыдущей недели, минус 63 случая. Коэффициент распространения меньше 1, составляет 0,98. Снижается темп прироста, он за прошедшую неделю — 0,33, составлял 0,37 и 0,38, — рассказал во время оперативного совещания в правительстве НСО глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По словам главы Минздрава НСО Константина Хальзова, к 16 августа в регионе зарегистрировали 55 812 заболевших, накануне этот показатель составлял 55 630. Таким образом, за сутки выявили 182 новых случая.

СЮЖЕТ

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Неделей ранее, 9 августа, Роспотребнадзор также сообщал о снижении темпов заболеваемости ковидом.

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Роспотребнадзорпандемиястатистикакоронавирусковид
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