Число заболевших ковидом в Новосибирской области снизилось почти на 5%

В Новосибирской области сократился темп прироста заболевших ковидом
Сегодня, 16 августа, стало известно, что на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снизилась почти на 5% по сравнению с предыдущей.
— Коронавирусная инфекция — за неделю 1318 случаев, практически на 5% ниже уровня предыдущей недели, минус 63 случая. Коэффициент распространения
По словам главы Минздрава НСО Константина Хальзова, к
Неделей ранее, 9 августа, Роспотребнадзор также сообщал о снижении темпов заболеваемости ковидом.
НГС рассказывал о том, чем лечат от коронавируса в третью волну пандемии. Почитайте, что выписывают пациентам и что об этом думают врачи.