Новосибирцы стали реже болеть ОРВИ и ковидом: темпы прироста снизились

В Новосибирской области темпы прироста заболевших ковидом на прошлой неделе снизились по сравнению с предыдущей. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве НСО сегодня, 9 августа.

— По заболеваемости ОРВИ третью неделю идем со снижением. Что касается коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю идем также с минусовыми темпами прироста. По сравнению с предыдущей минус практически 2%. Это говорит о стабилизации и уменьшении эпидпроцесса, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

