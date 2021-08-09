9 августа понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

Все новости

Все новости

Новосибирцы стали реже болеть ОРВИ и ковидом: темпы прироста снизились

Такую динамику фиксируют вторую неделю подряд

3 270
116Обсудить

Поделиться

Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидпроцесса

Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидпроцесса

Поделиться

В Новосибирской области прирост заболевших ковидом снизился на 2%

В Новосибирской области темпы прироста заболевших ковидом на прошлой неделе снизились по сравнению с предыдущей. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве НСО сегодня, 9 августа.

— По заболеваемости ОРВИ третью неделю идем со снижением. Что касается коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю идем также с минусовыми темпами прироста. По сравнению с предыдущей минус практически 2%. Это говорит о стабилизации и уменьшении эпидпроцесса, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

Он добавил, что за неделю в регионе сделали 55 000 тестов на коронавирус.

Ранее новосибирцы рассказали НГС, как они перенесли вакцинацию прививкой «Спутник Лайт». Мы объясняли, кому стоит выбрать эту вакцину и когда после нее вырабатываются антитела.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

РоспотребнадзорзаболеваемостькоронавирусОРВИковид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...