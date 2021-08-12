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Тема дняЖурналист поставила две прививки и сразу заболела

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Еще три ковидария закрываются в Новосибирской области

Сейчас в них долечивают пациентов, которые поступили прежде. Новых больных принимать уже не будут

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В этих больницах еще остаются больные с коронавирусом — их будут долечивать

В этих больницах еще остаются больные с коронавирусом — их будут долечивать

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Новосибирский Минздрав планирует восстановить профильную работу еще трех ковидариев.

— На этой неделе приступили к восстановлению профильной деятельности больницы скорой медицинской помощи № 2, городской больницы № 3 и ГКБ № 12. Остальные госпитали продолжают работу в штатном режиме, — рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова.

Сейчас в Минздраве НСО следят, чтобы коечный фонд был свободен на 15%.

— Когда мы видим увеличение свободного коечного фонда, то приступаем к восстановлению профильной деятельности наших учреждений. В больницу скорой медицинской помощи № 2 с этой недели прекратилось поступление пациентов.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19, по словам замминистра, стабилизируется:

— Мы видим небольшое снижение ежедневных случаев инфицирования и заражения жителей НСО. Также мы отмечаем снижение количества обращений за скорой помощью.

На прошлой неделе министр здравоохранения заявил о прекращении работы четырех ковидариев в Новосибирской области.

В первый раз за третью волну ковидарий закрыли в конце июля. Тогда объявили о перепрофилировании обратно кожно-венерологического диспансера.

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