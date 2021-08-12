Еще три ковидария закрываются в Новосибирской области

Новосибирский Минздрав планирует восстановить профильную работу еще трех ковидариев.
— На этой неделе приступили к восстановлению профильной деятельности больницы скорой медицинской помощи
Сейчас в Минздраве НСО следят, чтобы коечный фонд был свободен на 15%.
— Когда мы видим увеличение свободного коечного фонда, то приступаем к восстановлению профильной деятельности наших учреждений. В больницу скорой медицинской помощи
Ситуация с заболеваемостью COVID-19, по словам замминистра, стабилизируется:
— Мы видим небольшое снижение ежедневных случаев инфицирования и заражения жителей НСО. Также мы отмечаем снижение количества обращений за скорой помощью.
На прошлой неделе министр здравоохранения заявил о прекращении работы четырех ковидариев в Новосибирской области.
В первый раз за третью волну ковидарий закрыли в конце июля. Тогда объявили о перепрофилировании обратно кожно-венерологического диспансера.