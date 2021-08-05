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Новосибирская область готовится к закрытию четырех ковидариев

Там продолжат долечивать тех больных, кто поступил прежде, но новых принимать не будут

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На прошлой неделе общий коечный фонд в регионе составлял 6382 человека

На прошлой неделе общий коечный фонд в регионе составлял 6382 человека

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Министерство здравоохранения сообщило о прекращении работы четырех ковидариев в Новосибирской области. В области достаточное количество больничных мест.

— Количество находящихся в стационарах позволяет нам дальше заниматься перепрофилированием коечного фонда. С четырех медицинских учреждений мы сняли направление на госпитализацию ковидных больных. Это такие медучреждения как психиатрическая больница, кардиодиспансер, терапевтический филиал скорой медицинской помощи № 2 в Новосибирске и Обская центральная городская больница, — рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 5 августа.

Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, сейчас в этих учреждениях всё еще находятся ковидные больные, которые долечиваются. Новых принимать уже не будут.

Закрывать ковидарии начали на прошлой неделе. Тогда объявили о перепрофилировании обратно кожно-венерологического диспансера.

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вакцинациягоспиталикоронавирус
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