Новосибирская область готовится к закрытию четырех ковидариев

Министерство здравоохранения сообщило о прекращении работы четырех ковидариев в Новосибирской области. В области достаточное количество больничных мест.
— Количество находящихся в стационарах позволяет нам дальше заниматься перепрофилированием коечного фонда. С четырех медицинских учреждений мы сняли направление на госпитализацию ковидных больных. Это такие медучреждения как психиатрическая больница, кардиодиспансер, терапевтический филиал скорой медицинской помощи
Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, сейчас в этих учреждениях всё еще находятся ковидные больные, которые долечиваются. Новых принимать уже не будут.
Закрывать ковидарии начали на прошлой неделе. Тогда объявили о перепрофилировании обратно кожно-венерологического диспансера.