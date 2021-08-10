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Еще 12 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Самому молодому пациенту было 53 года

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В отделениях реанимации сейчас находятся 276 человек. На ИВЛ — 31 пациент

В отделениях реанимации сейчас находятся 276 человек. На ИВЛ — 31 пациент

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За сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались 12 человек. Зафиксировали 198 новых случаев заболевания. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировано 54 693 случая коронавируса, в том числе у 4073 детей. 45 760 пациентов выздоровели (+153 за сутки).

— Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 53, 56, 58, 61, 81, 91, 79 лет, женщины в возрасте 80 и 84 лет и три женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2439 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Это повторение антирекордов 4 августа и 24 июля.

В инфекционные стационары региона с диагнозом «COVID-19» и с подозрением на него госпитализированы 3870 пациентов, в том числе 63 ребенка. В отделениях реанимации находятся 276 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

СЮЖЕТ

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В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.

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медицинакоронавирус в Новосибирскековид
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