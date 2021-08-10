Еще 12 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.

