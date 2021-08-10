Еще 12 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались 12 человек. Зафиксировали 198 новых случаев заболевания. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Всего в регионе зарегистрировано
— Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 53, 56, 58, 61, 81, 91, 79 лет, женщины в возрасте 80 и 84 лет и три женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2439 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В середине июля НГС выпустил текст о том, сколько людей на самом деле умирают от коронавируса в регионе. Для этого обозреватель НГС Мария Тищенко утром простояла рядом с моргами ковидных больниц и разговаривала с родственниками умерших. Почитайте, что ей удалось выяснить.