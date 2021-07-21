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Тема дняБудут ли новые запреты из-за ковида в Новосибирске

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Глава Минздрава НСО Константин Хальзов признался, поставил он прививку или нет

Прежде министр настаивал, что ответ на этот вопрос — его личное дело

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Ранее министр отказался ответить на вопрос журналистов о вакцинации

Ранее министр отказался ответить на вопрос журналистов о вакцинации

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов решил ответить на вопрос о том, вакцинировался он или нет.

— Вся моя семья привита, мои родители привиты, я привился. Даже сомнений нет в том, что это необходимо, — заявил министр сегодня, 21 июля, в эфире программы «Вести Новосибирск».

Он отметил, что решение об обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач региона. Однако сейчас, по словам Константина Хальзова, важно, чтобы люди принимали решение добровольно.

В начале июля министра во время брифинга спрашивали о том, поставил ли он себе прививку. Тогда глава Минздрава отказался ответить на этот вопрос.

Сегодня губернатор НСО рассказал на встрече с журналистами, что в регионе не планируют вводить дополнительные ограничения из-за ковида. Однако действующий режим повышенной готовности собираются продлить.

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