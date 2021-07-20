«Питаемся по остаточному принципу»: пациент с ковидом показал, чем кормят в госпитале на базе психбольницы

— Тем, кто лежит на первом этаже, везет больше, и порции больше, и теплое, второй этаж питается по остаточному принципу, сколько хватило. Бывало — и не хватало. Не встречал пациентов, довольных порциями. Спасают передачи с воли. Женщинам из палаты напротив в понедельник завтрака не хватило. Но почти у всех есть передачи, делимся. Аппетит не очень, с передачами хватает. Мы находимся в отдельном корпусе, без права выхода. В окно было видно, что «местные» в других корпусах обитают. Посещения тоже запрещены, передачи оставляют на вахте, и уже персонал приносит передачу в корпус. Максимум, что нам сейчас доступно — ходить по коридору



После того, как редакция обратилась за комментариями в Минздрав Новосибирской области, в палату к читателю пришел врач.

— Врач приходил сейчас, но к одному из шестерых в палате, не ко мне. Этот врач сказал, что ведет этого пациента, хотя должна вести и осматривать всех. И сегодня первый раз на ужин дали именно теплую кашу пшенную и кусок омлета, — добавил Андрей.