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Тема дняКак новосибирцы за свои деньги покупают кислород

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«Питаемся по остаточному принципу»: пациент с ковидом показал, чем кормят в госпитале на базе психбольницы

Администрация больницы отрицает недостаток еды и заявляет об организации пятиразового питания

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Мужчина заявил, что порции очень маленькие, и их приносят уже холодными. А кровати в отделении, по его словам, очень жесткие

Мужчина заявил, что порции очень маленькие, и их приносят уже холодными. А кровати в отделении, по его словам, очень жесткие

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Новосибирец с ковидом заявил о перебоях в питании госпиталя на базе психбольницы

В Новосибирске пациент ковидного госпиталя заявил о нехватке питания во время лечения. Мужчина лечится в отделении психиатрической больницы № 3 на улице Бердышева — этот филиал перепрофилировали в ковидарий в середине июля. В Минздраве отвечают, что еда в больнице выдается по нормативам. Чем еще оказался недоволен пациент ковидария, кроме отсутствия достаточных порций в больнице — в публикации НГС.

«Спасают передачи с воли»


Читателя НГС Андрея (имя изменено. — Прим. ред.) привезли в отделение на Бердышева 15 июля. Особое недоумение в больнице у мужчины вызывает питание. Он жалуется, что это маленькие и холодные порции, которые при этом, по его словам, не всем достаются. Пациент предоставил в редакцию фотографии с едой, которую приносят больным.

Слева — завтрак, справа — обед

Слева — завтрак, справа — обед

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— Тем, кто лежит на первом этаже, везет больше, и порции больше, и теплое, второй этаж питается по остаточному принципу, сколько хватило. Бывало — и не хватало. Не встречал пациентов, довольных порциями. Спасают передачи с воли. Женщинам из палаты напротив в понедельник завтрака не хватило. Но почти у всех есть передачи, делимся. Аппетит не очень, с передачами хватает. Мы находимся в отдельном корпусе, без права выхода. В окно было видно, что «местные» в других корпусах обитают. Посещения тоже запрещены, передачи оставляют на вахте, и уже персонал приносит передачу в корпус. Максимум, что нам сейчас доступно — ходить по коридору

После того, как редакция обратилась за комментариями в Минздрав Новосибирской области, в палату к читателю пришел врач.

— Врач приходил сейчас, но к одному из шестерых в палате, не ко мне. Этот врач сказал, что ведет этого пациента, хотя должна вести и осматривать всех. И сегодня первый раз на ужин дали именно теплую кашу пшенную и кусок омлета, — добавил Андрей.

Ужин в госпитале, который принесли после обращения редакции в Минздрав

Ужин в госпитале, который принесли после обращения редакции в Минздрав

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«С четверга я не видел лечащего врача»

Ковид у Андрея диагностировали еще 5 июля, и до того, как перевести в филиал на Бердышева, лечили в больнице скорой медпомощи № 2.

— В больнице скорой помощи меня положили на кислород. Сначала на стационарный, потом на мобильный концентратор. Потом сказали, что я уже почти здоров, и в прошлый четверг привезли сюда на «долечивание». И с четверга я не видел лечащего врача. В палате все очень хотели бы его увидеть. В той больнице капельницу ставили дважды в день по 2 бутылки. Здесь — с четверга по понедельник поставили всего 2 раза, — рассказал мужчина. — Иногда ставят в живот кроверазжижающее.

Он добавил, что в день получает две таблетки — название одной он даже не знает, а вторая — «Кагоцел». (Редакция НГС напоминает, что прием любых препаратов должен быть согласован с врачом).

— Всё доступное лечение — лежишь 24/7 на животе, и не дай бог увидят, что перевернулся, крики на весь этаж. Матрас 5 сантиметров, продавленный. Выбираешь, или одеяло кладешь под себя, чтобы было мягче, или на себя, чтобы не замерзнуть, — недоволен Андрей.

Еда есть. Ответ Минздрава


В Министерстве здравоохранения Новосибирской области на запрос корреспондента НГС ответили, что питание пациентов медицинские организации организовывают самостоятельно. Также в ведомстве отмечают, что врачи осматривают пациентов

— По информации, предоставленной администрацией психиатрической больницы № 3, пациенты инфекционного госпиталя на базе больницы обеспечены пятиразовым лечебным питанием в соответствии с действующими нормативами. Мясо в рационе присутствует в обязательном порядке ежедневно. Также, по информации администрации больницы, всех пациентов при поступлении в госпиталь осматривает врач и назначает терапию. Обход всех пациентов проводится ежедневно, в том числе в выходные — дежурным врачом, — ответили в Минздраве НСО.

Государственную новосибирскую клиническую психиатрическую больницу № 3 перепрофилировали под ковидный госпиталь с 13 июля. Ранее мы опубликовали карту, на которой отмечены ковидные госпитали Новосибирска.

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