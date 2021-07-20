«Питаемся по остаточному принципу»: пациент с ковидом показал, чем кормят в госпитале на базе психбольницы

Новосибирец с ковидом заявил о перебоях в питании госпиталя на базе психбольницы
В Новосибирске пациент ковидного госпиталя заявил о нехватке питания во время лечения. Мужчина лечится в отделении психиатрической больницы
«Спасают передачи с воли»
Читателя НГС Андрея (имя изменено. — Прим. ред.) привезли в отделение на Бердышева 15 июля. Особое недоумение в больнице у мужчины вызывает питание. Он жалуется, что это маленькие и холодные порции, которые при этом, по его словам, не всем достаются. Пациент предоставил в редакцию фотографии с едой, которую приносят больным.
— Тем, кто лежит на первом этаже, везет больше, и порции больше, и теплое, второй этаж питается по остаточному принципу, сколько хватило. Бывало — и не хватало. Не встречал пациентов, довольных порциями. Спасают передачи с воли. Женщинам из палаты напротив в понедельник завтрака не хватило. Но почти у всех есть передачи, делимся. Аппетит не очень, с передачами хватает. Мы находимся в отдельном корпусе, без права выхода. В окно было видно, что «местные» в других корпусах обитают. Посещения тоже запрещены, передачи оставляют на вахте, и уже персонал приносит передачу в корпус. Максимум, что нам сейчас доступно — ходить по коридору
После того, как редакция обратилась за комментариями в Минздрав Новосибирской области, в палату к читателю пришел врач.
— Врач приходил сейчас, но к одному из шестерых в палате, не ко мне. Этот врач сказал, что ведет этого пациента, хотя должна вести и осматривать всех. И сегодня первый раз на ужин дали именно теплую кашу пшенную и кусок омлета, — добавил Андрей.
«С четверга я не видел лечащего врача»
Ковид у Андрея диагностировали еще 5 июля, и до того, как перевести в филиал на Бердышева, лечили в больнице скорой медпомощи
— В больнице скорой помощи меня положили на кислород. Сначала на стационарный, потом на мобильный концентратор. Потом сказали, что я уже почти здоров, и в прошлый четверг привезли сюда на «долечивание». И с четверга я не видел лечащего врача. В палате все очень хотели бы его увидеть. В той больнице капельницу ставили дважды в день по 2 бутылки. Здесь — с четверга по понедельник поставили всего 2 раза, — рассказал мужчина. — Иногда ставят в живот кроверазжижающее.
Он добавил, что в день получает две таблетки — название одной он даже не знает, а вторая — «Кагоцел». (Редакция НГС напоминает, что прием любых препаратов должен быть согласован с врачом).
— Всё доступное лечение — лежишь 24/7 на животе, и не дай бог увидят, что перевернулся, крики на весь этаж. Матрас 5 сантиметров, продавленный. Выбираешь, или одеяло кладешь под себя, чтобы было мягче, или на себя, чтобы не замерзнуть, — недоволен Андрей.
Еда есть. Ответ Минздрава
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области на запрос корреспондента НГС ответили, что питание пациентов медицинские организации организовывают самостоятельно. Также в ведомстве отмечают, что врачи осматривают пациентов
— По информации, предоставленной администрацией психиатрической больницы
Государственную новосибирскую клиническую психиатрическую больницу