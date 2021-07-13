Смотри, куда едешь: как выросла заболеваемость коронавирусом в популярных туристических регионах

Перед тем как отправиться в отпуск, неплохо посмотреть, что там в разных регионах с коронавирусной обстановкой. Понятно, что не всех останавливают подобные мелочи, ведь российские туристы даже загорают на пляжах среди гор мусора после наводнения в Сочи. Но вряд ли вам хочется привезти из отпуска сомнительный сувенир в виде положительного теста на коронавирус.



Мы выбрали восемь туристических направлений и посмотрели, как там сейчас коронавирусная обстановка.



Краснодарский край

По официальным данным федерального оперштаба, в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 54,4 тысячи человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 957,2.