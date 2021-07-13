Смотри, куда едешь: как выросла заболеваемость коронавирусом в популярных туристических регионах

Перед тем как отправиться в отпуск, неплохо посмотреть, что там в разных регионах с коронавирусной обстановкой. Понятно, что не всех останавливают подобные мелочи, ведь российские туристы даже загорают на пляжах среди гор мусора после наводнения в Сочи. Но вряд ли вам хочется привезти из отпуска сомнительный сувенир в виде положительного теста на коронавирус.
Мы выбрали восемь туристических направлений и посмотрели, как там сейчас коронавирусная обстановка.
Краснодарский край
По официальным данным федерального оперштаба, в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 54,4 тысячи человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 957,2.
Со 2 июня здесь не бывает меньше 200 новых заболевших в сутки. Больше всего новых случаев выявляют в Армавире, Тихорецком, Кореновском, Курганинском, Лабинском и Ленинградском районах. Чуть меньше в Краснодаре, Динском и Туапсинском районах и в Сочи. Меньше всего — в Геленджике, Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском и Староминском районах.
Кстати, собираясь на Кубань, не забывайте об ограничениях, введенных в регионе. В отели и гостиницы региона заселяют только с ПЦР-тестом, а с 1 августа необходимо предъявить прививочный сертификат. Если его нет — привиться от коронавируса в течение трех дней.
Крым
В Крыму суточный прирост заболеваний за месяц увеличился сразу втрое. Если 14 июня здесь зафиксировали 132 заболевших за сутки, то 12 июля — 371. И эта цифра стала суточным антирекордом по числу зараженных COVID-19. До этого рекордной цифрой были 365 человек 13 января.
По словам главы региона Сергея Аксёнова, из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще два случая — завозные из-за границы. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 52 тысяч человек.
— Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, — написал Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
Севастополь
В Севастополе с начала пандемии коронавирусом заболели чуть больше 18 тысяч человек. Но эта сравнительно небольшая цифра — не повод расслабляться. 11 июля здесь отметили новый суточный максимум по заболевшим — 121 человек.
Москва
Понятно, что Москва — рекордсмен по общему числу заболевших коронавирусом. С начала пандемии здесь зарегистрировали чуть больше 1,4 миллиона инфицированных. В столице первыми в России начали принудительную вакцинацию, стали пускать в кафе и рестораны только привитых и исключительно по QR-коду (подтверждение, что у человека есть прививка). Даже отметить свадьбу в московском ресторане теперь можно только при наличии прививки.
При этом Сергей Собянин недавно заявил, что Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация немного стабилизировалась, даже наблюдается небольшое снижение количества заражений. Хотя столица все еще переживает очень трудные, сложные времена.
Ситуация в столице и правда стабилизируется. По данным оперативного штаба, 14 июня здесь за сутки зафиксировали 6590 новых заболевших, а 12 июня — 5403. Самый внушительный всплеск между этими датами был 19 июня, когда зарегистрировали 9120 новых случаев.
Санкт-Петербург
Пока отовсюду трубят о росте заболеваемости, в Санкт-Петербурге проходит
За месяц суточный прирост заболевших увеличился вдвое: 865 человек 14 июня против 2029 новых инфицированных 12 июля. В общей сложности в городе выявлено почти 492 тысячи заболевших. По мнению заведующей эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала петербургского Центра гигиены и эпидемиологии Юлии Соттаевой, в июньском всплеске заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники и рабочие крупных предприятий.
— По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости [COVID-19] в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем, — отметила эпидемиолог.
Алтай
В Республике Алтай за минувшую неделю зарегистрировали 372 новых случая заражения коронавирусом. Средний показатель суточной выявляемости составил около 53 зараженных. Разброс реальных показателей — от 48 до 60 случаев. За всё время пандемии в республике подтвердилось
При этом на Алтае, похоже, начали повторно тестировать местных жителей или включают в статистику приезжих. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в республике провели больше 234 тысяч лабораторных коронавирусных исследований. Притом что население региона по данным Росстата на 1 января 2021 года —
Дагестан
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Дагестане пугают. Если 14 июня здесь выявили 50 новых заболеваний за сутки, то 12 июля — уже 191. На это обратила внимание глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
— Должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан, — сказала Голикова. — Буквально перед совещанием, которое вы сейчас проводите, мы проводили совещание с регионами, на котором в том числе заслушивали Республику Дагестан. Коллеги заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее, показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают.
Об ухудшении ситуации с COVID-19 в Дагестане 17 июня заявил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меликов. Он отметил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Дагестане напоминает показатели годичной давности. По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 37 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ставропольский край
С начала пандемии в крае зафиксировано 59 311 случаев коронавируса. А суточный прирост за последний месяц увеличился как в Дагестане — примерно в четыре раза: с 58 случаев 14 июня до 212 заразившихся 12 июля.
По данным регионального Минздрава, чтобы сформировать коллективный иммунитет, в Ставропольском крае нужно привить примерно 1,3 миллиона человек. На данный момент прививку против коронавируса сделали более 436 тысяч жителей. Доля вакцинированных составляет треть от общего числа жителей региона, подлежащих вакцинации.