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В Новосибирске заработал еще один коронавирусный госпиталь — он будет принимать тяжелых пациентов из области

Всего в регионе перепрофилировано 5614 коек

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Один из корпусов областной больницы отвели под инфекционный стационар

Один из корпусов областной больницы отвели под инфекционный стационар

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В Новосибирске открыли еще один ковид-госпиталь для тяжелых пациентов

Сегодня, 7 июля, в первом корпусе Новосибирской областной клинической больницы начал работу инфекционный стационар. Его мощность — 226 коек.

— Госпиталь областной больницы будет принимать в основном тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмониями, — объяснили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Таким образом, под борьбу с коронавирусом в регионе перепрофилировано 5614 коек.

Как пояснил министр здравоохранения Константин Хальзов, региональный Минздрав старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15%.

Неделей ранее в Новосибирске были перепрофилированы два медучреждения: ГКБ № 25 и Обская центральная городская больница.

СЮЖЕТ

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В конце июня пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной больнице № 1 в Кольцово. Также и детскую городскую больницу № 6 перепрофилировали под ковидный госпиталь для детей.

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