В Новосибирске заработал еще один коронавирусный госпиталь — он будет принимать тяжелых пациентов из области

В Новосибирске открыли еще один ковид-госпиталь для тяжелых пациентов
Сегодня, 7 июля, в первом корпусе Новосибирской областной клинической больницы начал работу инфекционный стационар. Его мощность — 226 коек.
— Госпиталь областной больницы будет принимать в основном тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмониями, — объяснили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Таким образом, под борьбу с коронавирусом в регионе перепрофилировано 5614 коек.
Как пояснил министр здравоохранения Константин Хальзов, региональный Минздрав старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15%.
Неделей ранее в Новосибирске были перепрофилированы два медучреждения: ГКБ
В конце июня пациентов с коронавирусом начали принимать и в Новосибирской клинической районной больнице