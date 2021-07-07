В Новосибирске заработал еще один коронавирусный госпиталь — он будет принимать тяжелых пациентов из области

Сегодня, 7 июля, в первом корпусе Новосибирской областной клинической больницы начал работу инфекционный стационар. Его мощность — 226 коек.



— Госпиталь областной больницы будет принимать в основном тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмониями, — объяснили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Таким образом, под борьбу с коронавирусом в регионе перепрофилировано 5614 коек.

Как пояснил министр здравоохранения Константин Хальзов, региональный Минздрав старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15%.

