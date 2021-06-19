«Погибла за три дня»: известная врач-пульмонолог скончалась от ковида в Новосибирске

В Новосибирске от коронавируса скончалась врач-пульмонолог
19 июня в Новосибирске от ковида скончалась врач-пульмонолог высшей категории Ирина Ирхина — об этом редакции сообщили её близкие.
— Сегодня в 5 утра в реанимации горбольницы умерла от COVID врач-пульмонолог Ирхина Ирина Станиславовна. Столько людей спасла от этой болезни, а сама не убереглась, — написала в редакцию подруга и коллега погибшей.
Информацию корреспонденту НГС подтвердил муж Ирины Ирхиной. По его словам, течение болезни было очень скоротечным.
— До пятницы она отработала, в субботу и воскресенье мы были дома, в понедельник–вторник она заплохела, на работу уже не пошла. В среду попала в больницу, четверг–пятница — реанимация, — рассказал Виктор Ирхин.
Ирине Ирхиной было 56 лет, 31 год она посвятила медицине: работала в 25-й медсанчасти, заведовала дневным стационаром в поликлинике №27. В последние годы работала в частных клиниках: «Авиценне», Aperto Clinic, «Новоклиник».
Прощание с Ириной Ирхиной состоится в прощальном зале Новосибирского крематория по ул. Военторговской, 4/1 с 14 до 15 часов.
Редакция НГС выражает глубочайшие соболезнования семье погибшей, её близким, друзьям, коллегам и пациентам.
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