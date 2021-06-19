«Погибла за три дня»: известная врач-пульмонолог скончалась от ковида в Новосибирске

19 июня в Новосибирске от ковида скончалась врач-пульмонолог высшей категории Ирина Ирхина — об этом редакции сообщили её близкие.

— Сегодня в 5 утра в реанимации горбольницы умерла от COVID врач-пульмонолог Ирхина Ирина Станиславовна. Столько людей спасла от этой болезни, а сама не убереглась, — написала в редакцию подруга и коллега погибшей.

Информацию корреспонденту НГС подтвердил муж Ирины Ирхиной. По его словам, течение болезни было очень скоротечным.

— До пятницы она отработала, в субботу и воскресенье мы были дома, в понедельник–вторник она заплохела, на работу уже не пошла. В среду попала в больницу, четверг–пятница — реанимация, — рассказал Виктор Ирхин.