Глава Минздрава НСО собрал странный 7-минутный брифинг в годовщину ковида. Расшифровка вопросов и ответов

Сейчас регион ждет новые поставки вакцины. После вступительного слова министра журналисты смогли задать свои вопросы. Правда, ответы на них не отличались особым разнообразием.

— Когда будет следующая поставка вакцины? Сколько поликлиник остались без вакцины? Звонят очень много людей с жалобами.

— Я уже говорил о том, что интерес к вакцинации на территории Новосибирской области очень большой, поэтому все медицинские учреждения, а их 60, у нас сегодня занимаются профилактикой коронавирусной инфекции. В соответствии с этим, как только поступит очередная партия вакцины — я очень надеюсь, что это будет в ближайшие несколько дней — мы продолжим дальше вакцинировать жителей Новосибирской области.

— Но дефицит у нас есть?

— Это вопрос не дефицита, а вопрос поставок вакцины на территорию.

— Сколько сейчас поликлиник делают прививки?

— 71.

— Все делают?

— Не забывайте о том, что на сегодня вакцинация проводится двукратно, поэтому пункты работают все. Где-то первые дозы, а где-то продолжается вакцинация.