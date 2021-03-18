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Глава Минздрава НСО собрал странный 7-минутный брифинг в годовщину ковида. Расшифровка вопросов и ответов

Публикуем расшифровку встречи Константина Хальзова с журналистами

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Министр не смог назвать ни даты поставок вакцины в регионы, ни в скольких поликлиниках она закончилась

Министр не смог назвать ни даты поставок вакцины в регионы, ни в скольких поликлиниках она закончилась

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Константин Хальзов собрал странный 7-минутный брифинг в годовщину ковида в НСО

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня, 18 марта, собрал брифинг о ситуации с коронавирусом, которая длится в регионе уже год. Год назад у первой пациентки в регионе был выявлен Covid-19.

Мероприятие продлилось 7 минут, при этом с вопросами от журналистов Константин Хальзов справился за 5 минут. Во вступительном слове министр поблагодарил медицинских работников за работу в пандемию и пожелал им здоровья. Затем Константин Хальзов сообщил свежие цифры статистики. В регионе на утро 17 марта выявлен 37 491 случай коронавируса.

Сейчас регион ждет новые поставки вакцины. После вступительного слова министра журналисты смогли задать свои вопросы. Правда, ответы на них не отличались особым разнообразием.

— Когда будет следующая поставка вакцины? Сколько поликлиник остались без вакцины? Звонят очень много людей с жалобами.

— Я уже говорил о том, что интерес к вакцинации на территории Новосибирской области очень большой, поэтому все медицинские учреждения, а их 60, у нас сегодня занимаются профилактикой коронавирусной инфекции. В соответствии с этим, как только поступит очередная партия вакцины — я очень надеюсь, что это будет в ближайшие несколько дней — мы продолжим дальше вакцинировать жителей Новосибирской области.

— Но дефицит у нас есть?

— Это вопрос не дефицита, а вопрос поставок вакцины на территорию.

— Сколько сейчас поликлиник делают прививки?

— 71.

— Все делают?

— Не забывайте о том, что на сегодня вакцинация проводится двукратно, поэтому пункты работают все. Где-то первые дозы, а где-то продолжается вакцинация.

— Но по первой вакцинации в половине поликлиник доз уже нет?

— Не во всех поликлинических отделениях есть первая доза.

— В скольких нет?

— Не считал. Примерно никогда не говорю. В некоторых медицинских учреждениях вакцины для первой вакцинации нет.

— Но в скольких — четверть это или нет? Но ладно. Третья волна коронавируса. Есть какие-то цифры, сколько заложено на борьбу с ней? Сможете назвать?

— Здравоохранение Новосибирской области полностью готово к пациентам, которые могут поступать с новой коронавирусной инфекцией. И в случае увеличения также будем перепрофилировать медицинские учреждения. На сегодня запасов лекарственных препаратов достаточно для оказания медицинской помощи.

— Буквально на днях депутат упоминал, что его жена записалась на вакцинацию через «Госуслуги» — ее записали на 8 марта, на 08:00 утра. Разумеется, никто не работал. Как-то отслеживается эта запись?

— Это вопрос индивидуальный, конечно, к расписанию поликлинического отделения, поэтому все вопросы к руководителю медицинского учреждения.

— Ожидаются ли поставки вакцины центра «Вектор»? (Кстати, сегодня стало известно, что производитель «ЭпиВакКороны» будет разливать 10 млн доз в месяц к концу года).

— Та же самая информация. Мы ожидаем вакцину из центра «Вектор» и «Гамалеи». Я очень надеюсь, что в ближайшее время она поступит, и мы продолжим вакцинировать в том же объеме, в котором мы вакцинировали в последнее время.

— У нас еще остались в Новосибирской области организации, которые работают не по профилю, а только с ковидом?

— Конечно. Их еще достаточно. И наши медицинские учреждения, которые развернуты в городе — 12-я больница, 4-я больница, 11-я больница.

— По их дековидизации есть какие-то новости?

— Принято решение по перепрофилированию больницы № 3, которая расположена на ОбьГЭСе, для работы с профильными пациентами.

— По ограничительным мерам есть какие-то новости?

— Как будут приняты решения правительством Новосибирской области о дальнейших мероприятиях, они до вас будут доведены.

— Но пока не обсуждалось?

— Губернатор вчера ясно по этому поводу выразился на пресс-конференции.

— А еще вчера губернатор сказал про 9 Мая. Как будут задействованы участники парада, их вакцинация?

— Пока этот вопрос обсуждается. Но думаю, что будет создан специальный комитет, и все вопросы по вакцинации, в том числе участников парада, будет решен.

— Как это будет происходить? Справка нужна будет для парада?

— Я же вам еще раз говорю: будет определен организационный комитет, разработан регламент, и по этому регламенту всё будет исполнено.

— Учитывая годовщину, можете сказать, когда было сложнее всего?

— Самое сложное время было — октябрь и начало ноября.

— Из-за количества?

— Из-за тяжести состояния пациентов и их количества.

СЮЖЕТ

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Вчера стало известно, что в этом году в Новосибирске парад Победы и «Бессмертный полк» планируют провести в обычном режиме. Для этого в регионе сохраняют действующие ограничения, а участников прививают от ковида.

Сегодня мы подготовили материал о том, как из-за ковида менялась наша жизнь в 2020–2021 годах. Что мы приобрели, а что — потеряли? Подробную статью вы можете прочитать здесь.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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