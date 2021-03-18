Глава Минздрава НСО собрал странный 7-минутный брифинг в годовщину ковида. Расшифровка вопросов и ответов

Константин Хальзов собрал странный
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня,
Мероприятие продлилось 7 минут, при этом с вопросами от журналистов Константин Хальзов справился за 5 минут. Во вступительном слове министр поблагодарил медицинских работников за работу в пандемию и пожелал им здоровья. Затем Константин Хальзов сообщил свежие цифры статистики. В регионе на утро
Сейчас регион ждет новые поставки вакцины. После вступительного слова министра журналисты смогли задать свои вопросы. Правда, ответы на них не отличались особым разнообразием.
— Когда будет следующая поставка вакцины? Сколько поликлиник остались без вакцины? Звонят очень много людей с жалобами.
— Я уже говорил о том, что интерес к вакцинации на территории Новосибирской области очень большой, поэтому все медицинские учреждения, а их 60, у нас сегодня занимаются профилактикой коронавирусной инфекции. В соответствии с этим, как только поступит очередная партия вакцины — я очень надеюсь, что это будет в ближайшие несколько дней — мы продолжим дальше вакцинировать жителей Новосибирской области.
— Но дефицит у нас есть?
— Это вопрос не дефицита, а вопрос поставок вакцины на территорию.
— Сколько сейчас поликлиник делают прививки?
— 71.
— Все делают?
— Не забывайте о том, что на сегодня вакцинация проводится двукратно, поэтому пункты работают все. Где-то первые дозы, а где-то продолжается вакцинация.
— Но по первой вакцинации в половине поликлиник доз уже нет?
— Не во всех поликлинических отделениях есть первая доза.
— В скольких нет?
— Не считал. Примерно никогда не говорю. В некоторых медицинских учреждениях вакцины для первой вакцинации нет.
— Но в скольких — четверть это или нет? Но ладно. Третья волна коронавируса. Есть какие-то цифры, сколько заложено на борьбу с ней? Сможете назвать?
— Здравоохранение Новосибирской области полностью готово к пациентам, которые могут поступать с новой коронавирусной инфекцией. И в случае увеличения также будем перепрофилировать медицинские учреждения. На сегодня запасов лекарственных препаратов достаточно для оказания медицинской помощи.
— Буквально на днях депутат упоминал, что его жена записалась на вакцинацию через «Госуслуги» — ее записали на
— Это вопрос индивидуальный, конечно, к расписанию поликлинического отделения, поэтому все вопросы к руководителю медицинского учреждения.
— Ожидаются ли поставки вакцины центра «Вектор»? (Кстати, сегодня стало известно, что производитель «ЭпиВакКороны» будет разливать 10 млн доз в месяц к концу года).
— Та же самая информация. Мы ожидаем вакцину из центра «Вектор» и «Гамалеи». Я очень надеюсь, что в ближайшее время она поступит, и мы продолжим вакцинировать в том же объеме, в котором мы вакцинировали в последнее время.
— У нас еще остались в Новосибирской области организации, которые работают не по профилю, а только с ковидом?
— Конечно. Их еще достаточно. И наши медицинские учреждения, которые развернуты в городе —
— По их дековидизации есть какие-то новости?
— Принято решение по перепрофилированию больницы
— По ограничительным мерам есть какие-то новости?
— Как будут приняты решения правительством Новосибирской области о дальнейших мероприятиях, они до вас будут доведены.
— Но пока не обсуждалось?
— Губернатор вчера ясно по этому поводу выразился на пресс-конференции.
— А еще вчера губернатор сказал про
— Пока этот вопрос обсуждается. Но думаю, что будет создан специальный комитет, и все вопросы по вакцинации, в том числе участников парада, будет решен.
— Как это будет происходить? Справка нужна будет для парада?
— Я же вам еще раз говорю: будет определен организационный комитет, разработан регламент, и по этому регламенту всё будет исполнено.
— Учитывая годовщину, можете сказать, когда было сложнее всего?
— Самое сложное время было — октябрь и начало ноября.
— Из-за количества?
— Из-за тяжести состояния пациентов и их количества.
Вчера стало известно, что в этом году в Новосибирске парад Победы и «Бессмертный полк» планируют провести в обычном режиме. Для этого в регионе сохраняют действующие ограничения, а участников прививают от ковида.
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