Производство «ЭпиВакКороны» планируют увеличить до 10 млн доз ежемесячно

Компания «Вектор-Биальгам» планирует увеличить производство «ЭпиВакКороны» до 10 млн доз ежемесячно к концу года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Леонида Никулина.
— Сейчас мы разливаем 1,5 млн в ампулах [ежемесячно], еще 5 млн в шприцах, это уже 6–7 млн, а к концу года мы планируем выйти на 10 млн, — цитирует Никулина ТАСС.
По его словам, это позволит поставлять «ЭпиВакКорону» в шприцах по всей стране.
«ЭпиВакКорона» — это вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор». Она стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». Уже на первых этапах разработку вакцины засекретили — любое общение с «Вектором» осуществлялось только через федеральный Роспотребнадзор. Со временем вопросы к вакцине появились у добровольцев, которые приняли участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. Мы попробовали разобраться, почему новый препарат вызывает сомнения у специалистов и кто поставляет материалы для вакцины.