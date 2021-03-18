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Производство «ЭпиВакКороны» планируют увеличить до 10 млн доз ежемесячно

Сейчас в месяц производится 6–7 млн доз, сообщают производители

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«ЭпиВакКорона»&nbsp;— антиковидная вакцина, разработанная в Новосибирске&nbsp;

«ЭпиВакКорона» — антиковидная вакцина, разработанная в Новосибирске 

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Новосибирский производитель «ЭпиВакКороны» будет разливать 10 млн доз в месяц к концу года

Компания «Вектор-Биальгам» планирует увеличить производство «ЭпиВакКороны» до 10 млн доз ежемесячно к концу года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Леонида Никулина.

— Сейчас мы разливаем 1,5 млн в ампулах [ежемесячно], еще 5 млн в шприцах, это уже 6–7 млн, а к концу года мы планируем выйти на 10 млн, — цитирует Никулина ТАСС.

По его словам, это позволит поставлять «ЭпиВакКорону» в шприцах по всей стране.

«ЭпиВакКорона» — это вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор». Она стала второй зарегистрированной в России вакциной после «Спутника V». Уже на первых этапах разработку вакцины засекретили — любое общение с «Вектором» осуществлялось только через федеральный Роспотребнадзор. Со временем вопросы к вакцине появились у добровольцев, которые приняли участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. Мы попробовали разобраться, почему новый препарат вызывает сомнения у специалистов и кто поставляет материалы для вакцины.

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Роспотребнадзорвакцинапрививкакоронавирус в Новосибирске
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