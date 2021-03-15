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«Врачи советовали прервать беременность»: в Новосибирске спасли месячного младенца с опасным пороком сердца

У новорожденного не было части аорты

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Захару провели сложнейшую операцию, которая длилась 5 часов. В итоге малыш был выписан с мамой домой

Захару провели сложнейшую операцию, которая длилась 5 часов. В итоге малыш был выписан с мамой домой

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В Новосибирске спасли месячного младенца с тяжелым пороком сердца

В Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли месячного малыша с врожденным пороком сердца — без операции ребенок мог умереть.

Захар родился в городе Белово Кемеровской области раньше срока, на 34-й неделе, и с очень маленьким весом в 2200 граммов. Еще во время беременности стало известно, что у ребенка тяжелый порок сердца.

— Подозрение на порок сердца у ребенка мне поставили на 20-й неделе беременности. При повторном обследовании на 25-й неделе диагноз подтвердился. Врачи сразу сообщили о тяжести заболевания, советовали прервать беременность. Но мы с мужем ждали этого ребенка, хотели сына. Врачи роддома обратились за консультацией к специалистам Центра Мешалкина. Ответ пришел незамедлительно — готовы принять на операцию, — цитируют маму Захара в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра им. ак. Е. Н. Мешалкина.

По данным клиники, в мировой научной литературе описано всего несколько случаев патологии, которая была у малыша. В клинику Захар попал на седьмые сутки после рождения, без срочной операции он мог умереть.

— У малыша был диагностирован критический врожденный порок сердца — перерыв дуги аорты. Ситуация была осложнена тем, что у ребенка редкая анатомическая аномалия развития сердечно-сосудистой системы — правосторонняя дуга аорты. Тогда как в норме аорта располагается слева от сердца, — цитирует клиника детского сердечно-сосудистого хирурга Юрия Кулябина. — Также был дефект межжелудочковой перегородки.

Сразу после поступления мальчику поставили специальный стент, а в месячном возрасте провели радикальную операцию. Вмешательство длилось пять часов. Врачи восстановили аорту, а также исправили другой дефект. Захара сейчас уже выписали домой.

На прошлой неделе врачи клиники Мешалкина поучаствовали в съемках передачи «Жить здорово» на Первом канале.

Ранее мы рассказывали о том, как новосибирские врачи спасли пациентку от редко расположенной опухоли.

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Клиника Мешалкинамладенецпорок сердца
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