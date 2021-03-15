«Врачи советовали прервать беременность»: в Новосибирске спасли месячного младенца с опасным пороком сердца

В Новосибирске спасли месячного младенца с тяжелым пороком сердца
В Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли месячного малыша с врожденным пороком сердца — без операции ребенок мог умереть.
Захар родился в городе Белово Кемеровской области раньше срока, на
— Подозрение на порок сердца у ребенка мне поставили на 20-й неделе беременности. При повторном обследовании на
По данным клиники, в мировой научной литературе описано всего несколько случаев патологии, которая была у малыша. В клинику Захар попал на седьмые сутки после рождения, без срочной операции он мог умереть.
— У малыша был диагностирован критический врожденный порок сердца — перерыв дуги аорты. Ситуация была осложнена тем, что у ребенка редкая анатомическая аномалия развития сердечно-сосудистой системы — правосторонняя дуга аорты. Тогда как в норме аорта располагается слева от сердца, — цитирует клиника детского сердечно-сосудистого хирурга Юрия Кулябина. — Также был дефект межжелудочковой перегородки.
Сразу после поступления мальчику поставили специальный стент, а в месячном возрасте провели радикальную операцию. Вмешательство длилось пять часов. Врачи восстановили аорту, а также исправили другой дефект. Захара сейчас уже выписали домой.
На прошлой неделе врачи клиники Мешалкина поучаствовали в съемках передачи «Жить здорово» на Первом канале.
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