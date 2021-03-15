«Врачи советовали прервать беременность»: в Новосибирске спасли месячного младенца с опасным пороком сердца

В Новосибирске врачи клиники Мешалкина спасли месячного малыша с врожденным пороком сердца — без операции ребенок мог умереть.



Захар родился в городе Белово Кемеровской области раньше срока, на 34-й неделе , и с очень маленьким весом в 2200 граммов. Еще во время беременности стало известно, что у ребенка тяжелый порок сердца.