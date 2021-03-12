Новосибирские врачи из клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Врачи из новосибирской клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала
Новосибирские врачи поучаствовали в съемках передачи «Жить здорово» на Первом канале.
В новом выпуске снялись директор Центра Мешалкина Александр Чернявский и руководитель центра анестезиологии и реаниматологии Владимир Ломиворотов. Ведущая Елена Малышева пригласила медиков присоединиться к разговору о влиянии холода на организм человека.
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Профессор Александр Чернявский рассказал зрителям о хирургическом лечении хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Такой вид оперативных вмешательств требует глубокой гипотермической защиты — пациента охлаждают до +18 градусов, что позволяет хирургам работать на «сухом» операционном поле, в частности на легочной артерии. А член-корреспондент РАН анестезиолог-реаниматолог Владимир Ломиворотов объяснил, как по протоколу проводится охлаждение пациента, а затем обратный процесс — согревание. Еще одним гостем программы стала пациентка Александра Чернявского Ирина Жучкова. 10 лет назад женщину прооперировали с применением такой технологии.
Программа с участием новосибирцев выйдет в эфир на следующей неделе — в пятницу, 19 марта.
Ранее блинопеки из Новосибирска прошли в финал шоу на Первом канале — они жонглировали блинами на сковородках.