12 марта пятница
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 73.50
eur 87.76
Тема дняНайдена мертвой девушка убитого студента НГТУ

Все новости

Все новости

Новосибирские врачи из клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Они рассказали, как правильно охлаждать пациента для сложных операций

458
7Обсудить

Поделиться

Передача с участием сибиряков выйдет в эфир на следующей неделе

Передача с участием сибиряков выйдет в эфир на следующей неделе

Поделиться

Врачи из новосибирской клиники Мешалкина снялись в передаче Первого канала

Новосибирские врачи поучаствовали в съемках передачи «Жить здорово» на Первом канале.

В новом выпуске снялись директор Центра Мешалкина Александр Чернявский и руководитель центра анестезиологии и реаниматологии Владимир Ломиворотов. Ведущая Елена Малышева пригласила медиков присоединиться к разговору о влиянии холода на организм человека.


Профессор Александр Чернявский рассказал зрителям о хирургическом лечении хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Такой вид оперативных вмешательств требует глубокой гипотермической защиты — пациента охлаждают до +18 градусов, что позволяет хирургам работать на «сухом» операционном поле, в частности на легочной артерии. А член-корреспондент РАН анестезиолог-реаниматолог Владимир Ломиворотов объяснил, как по протоколу проводится охлаждение пациента, а затем обратный процесс — согревание. Еще одним гостем программы стала пациентка Александра Чернявского Ирина Жучкова. 10 лет назад женщину прооперировали с применением такой технологии.

Программа с участием новосибирцев выйдет в эфир на следующей неделе — в пятницу, 19 марта.

Ранее блинопеки из Новосибирска прошли в финал шоу на Первом канале — они жонглировали блинами на сковородках.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Клиника МешалкинаПервый канал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...