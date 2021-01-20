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Блинопеки из Новосибирска прошли в финал шоу на Первом канале — они жонглировали блинами на сковородках

Андрей Фролов и Эдуард Базилевич отличились на программе «Я почти знаменит»

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Запись шоу проходила в конце декабря.&nbsp;На фото с новосибирцами Эдуардом Базилевичем (справа) и Андреем Фроловым (слева) запечатлена одна из членов жюри Жанна Бадоева

Запись шоу проходила в конце декабря. На фото с новосибирцами Эдуардом Базилевичем (справа) и Андреем Фроловым (слева) запечатлена одна из членов жюри Жанна Бадоева

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Новосибирцы выступили с блинным шоу на Первом канале

Блинопеки из Новосибирска прошли в финал шоу «Я почти знаменит» на Первом канале с необычным выступлением — Андрей Фролов и Эдуард Базилевич жонглировали блинами на сковородках в четыре руки.

— Нам позвонили из Москвы и пригласили для участия в шоу — мы полетели с другом, коллегой. Изначально позвали Андрея, а так как мы партнеры по блинному шоу, он позвал меня с собой, — рассказал Эдуард Базилевич.

Андрей Фролов пояснил, что его на шоу пригласила редактор Первого канала, которая увидела в его Instagram видеозапись с блинным шоу.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Сам Эдуард печет блины на продажу уже пять лет, его друг Андрей — на год дольше. Сибиряки работают в магазине русской кухни «Добрянка».

— У нас были блины, мы решили попробовать жонглировать едой в сковородке еще давным-давно. У нас хорошо получалось. А когда позвали на шоу, мы решили выступить с этим, — добавил Эдуард.

На шоу новосибирцы уверяли, что приготовили блины по особому рецепту, который известен только им

На шоу новосибирцы уверяли, что приготовили блины по особому рецепту, который известен только им

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По словам Эдуарда, тренировались сибиряки в свободное время — как только они научились делать элементы шоу, им стали выделять время для тренировок номеров с блинами:

— Когда Масленица, мы выступаем в магазине, проводим мастер-классы блинопека, — говорит Эдуард.

Приглашение на выступление было спонтанным, поэтому коллеги совсем не ожидали, что пройдут дальше.

— Мы думали, что пройдут участники с более серьезными тематиками. Нам казалось, что вроде бы блинное шоу — это то же самое, что бармен с бутылками — обычное жонглирование. Мы ехали, чтобы нас показали по телевизору. Когда нас пригласили, мы просто загорелись идеей и полетели, — пояснил Эдуард. — Когда нам сказали, что мы прошли дальше и будем в финале, растерялись.

Сейчас сибиряки тренируются и готовятся к следующему выступлению в финале. Эдуард Базилевич рассказал, что съемки финала еще не назначили, а подробности нового номера им раскрывать нельзя.

«Я почти знаменит» — новое шоу талантов, участники которого демонстрируют свои уникальные способности. В каждом отборочном туре 11 участников борются за место в финале. Если все три члена жюри одобрят выступление и загорятся все три звезды, участник проходит дальше. Главный приз шоу — три миллиона рублей.

В конце декабря на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу. В качестве друга он привел на шоу известного музыканта Моргенштерна.

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Первый каналвыступления новосибирцев
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