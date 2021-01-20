Блинопеки из Новосибирска прошли в финал шоу на Первом канале — они жонглировали блинами на сковородках

Блинопеки из Новосибирска прошли в финал шоу «Я почти знаменит» на Первом канале с необычным выступлением — Андрей Фролов и Эдуард Базилевич жонглировали блинами на сковородках в четыре руки.

— Нам позвонили из Москвы и пригласили для участия в шоу — мы полетели с другом, коллегой. Изначально позвали Андрея, а так как мы партнеры по блинному шоу, он позвал меня с собой, — рассказал Эдуард Базилевич.

Андрей Фролов пояснил, что его на шоу пригласила редактор Первого канала, которая увидела в его Instagram видеозапись с блинным шоу.