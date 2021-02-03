От коронавируса в НСО скончались еще семь пациентов — самым молодым было 35 лет и 42 года

Ещё 7 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежие цифры коронавирусной статистики — за сутки в регионе скончались 7 пациентов.
— Выявлено
Сейчас в отделениях реанимации находятся 103 человека, на ИВЛ — 21 пациент.
— Шесть детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1548. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 848 пациентов.
Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2914 жителей региона,