От коронавируса в НСО скончались еще семь пациентов — самым молодым было 35 лет и 42 года

Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежие цифры коронавирусной статистики — за сутки в регионе скончались 7 пациентов.



— Выявлено 32 652 случая коронавирусной инфекции (+135 за сутки), в том числе у 1833 детей. 30 155 пациентов выздоровели (+206 за сутки). Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 42 лет, 71 года, 82 лет и женщины в возрасте 35 лет, 61 года, 67 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1250 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 103 человека, на ИВЛ — 21 пациент.



— Шесть детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1548. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 848 пациентов.