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От коронавируса в НСО скончались еще семь пациентов — самым молодым было 35 лет и 42 года

По данным оперштаба, за всё время пандемии от ковида умерли 1250 человек

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Сейчас в отделениях реанимации находятся 103 человека

Сейчас в отделениях реанимации находятся 103 человека

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Ещё 7 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области опубликовал свежие цифры коронавирусной статистики — за сутки в регионе скончались 7 пациентов.

— Выявлено 32 652 случая коронавирусной инфекции (+135 за сутки), в том числе у 1833 детей. 30 155 пациентов выздоровели (+206 за сутки). Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 42 лет, 71 года, 82 лет и женщины в возрасте 35 лет, 61 года, 67 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1250 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 103 человека, на ИВЛ — 21 пациент.

— Шесть детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1548. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 848 пациентов.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2914 жителей региона, 93 488 человек сняты с меднаблюдения. На прошлой неделе стало известно, что свободный коечный фонд увеличился — в разных госпиталях он составляет от 10 до 40%. Больницы, которые ранее перепрофилировали под ковидные госпитали, возвращаются к прежней работе.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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