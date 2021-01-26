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В Новосибирской области от ковида скончалась 36-летняя женщина

Всего за сутки умерли 10 человек

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По данным на сегодняшнее утро, диагноз был подтвержден у 131 пациента

По данным на сегодняшнее утро, диагноз был подтвержден у 131 пациента

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Оперштаб Новосибирской области озвучил свежие данные по смертности от коронавируса в регионе.

— По данным оперативного штаба, на утро 26 января в регионе выявлен 31 571 случай коронавирусной инфекции (+131 за сутки), в том числе у 1778 детей. 28 688 пациентов выздоровели (+197 за сутки). Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 62 года и женщины в возрасте 36, 57, 70, 75, 79, 85 лет, 81 и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1183 человека, — говорится в сообщении.

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Сейчас в отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ — 27 пациентов, за сутки был госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

СЮЖЕТ

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— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1603. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 912 пациентов, — добавили в оперштабе.

Коронавирусная инфекция похожа по симптоматике на другие респираторные вирусные инфекции, поэтому зачастую сложно определить без специальных анализов, чем именно болеет конкретный пациент. Мы сделали разбор, чем отличается бактериальная пневмония от коронавирусной.

Тем временем в регионе уже сняли часть коронавирусных ограничений на количество зрителей в кинотеатрах и спортивных мероприятиях.

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коронавирус в Новосибирскесмерть от COVID-19
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