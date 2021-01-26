В Новосибирской области от ковида скончалась 36-летняя женщина

Оперштаб Новосибирской области озвучил свежие данные по смертности от коронавируса в регионе.
— По данным оперативного штаба, на утро 26 января в регионе выявлен
Сейчас в отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ — 27 пациентов, за сутки был госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1603. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 912 пациентов, — добавили в оперштабе.
Коронавирусная инфекция похожа по симптоматике на другие респираторные вирусные инфекции, поэтому зачастую сложно определить без специальных анализов, чем именно болеет конкретный пациент. Мы сделали разбор, чем отличается бактериальная пневмония от коронавирусной.
Тем временем в регионе уже сняли часть коронавирусных ограничений на количество зрителей в кинотеатрах и спортивных мероприятиях.