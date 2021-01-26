В Новосибирской области от ковида скончалась 36-летняя женщина

Оперштаб Новосибирской области озвучил свежие данные по смертности от коронавируса в регионе.

— По данным оперативного штаба, на утро 26 января в регионе выявлен 31 571 случай коронавирусной инфекции (+131 за сутки), в том числе у 1778 детей. 28 688 пациентов выздоровели (+197 за сутки). Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 62 года и женщины в возрасте 36, 57, 70, 75, 79, 85 лет, 81 и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1183 человека, — говорится в сообщении.