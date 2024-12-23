«Свое получили, город кинули»: как новосибирские депутаты час ругались из-за застройщиков и перешли на личности

Спор начался из-за того, что группа «Расцветай» отложила реализацию грандиозного входа в Ельцовский парк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 23 декабря, новосибирские депутаты во время сессии горсовета поругались из-за застройщиков, которые не исполняют свои обязательства перед городом. Одни уверены, что строительные компании должны делать то, что обещали, другие считают иначе. В ходе дискуссии депутаты перешли на личности, но все же смогли принять решение.

Не будет грандиозного входа в парк

Во время сессии Горсовета Александр Бурмистров предложил внести в повестку вопрос о том, что мэрии надо контролировать исполнения обязательств, которые застройщики брали перед городом. По его словам, практика комплексного развития территории (КРТ) актуализирует эту проблему. В частности, Александр Бурмистров напомнил о том, что группа компаний «Расцветай» отказалась от строительства здания с аркой, а вместе с ним и помпезной входной группы в Ельцовский парк со стороны Красного проспекта.

— Изначальная концепция, начиная с дизайн-проекта, разрабатывалась с учетом застройки. Сначала осуществляется строительства группы жилых домов, затем встраивается прогулочная зона в парк, — объяснил Александр Бурмистров. — Группа «Расцветай» брала на себя обязательства сделать спуск с Красного проспекта, но было принято решение не делать его в силу больших затрат.

Журналист НГС присутствовала на заседании комиссии по общественным пространствам 10 декабря, тогда представитель застройщика отметила, что реализовать проект пока невозможно из-за больших затрат и сложившейся экономической ситуацией. Взамен компания предложила обустроить уже имеющуюся входную группу около гаражного кооператива.

Изначально вход в Ельцовский парк должен был быть через арку в здании, но реализацию такого проекта отложили из-за больших издережек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Александр Бурмистров отметил, что стройка жилого комплекса идет, помещения проданы, а трехстороннее соглашение не исполнено.

— Если позволят одному застройщику не исполнять обязательства, зачем их исполнять другим? Если бардак не остановить, Новосибирск станет городом терпилой, — заявил депутат.

Первым после выступающего слово взял Евгений Лебедев, он попросил Александра Бурмистрова сначала обсудить вопрос на профильной комиссии, иначе его высказывания похожи на пиар-кампанию.

— На прошлой сессии вы определили в городе еще одну точку напряжения (имеет в виду застройку ЦУМа. — Прим. ред.), хотя никакого напряжения нет, кроме вас там никто его не обнаружил. Это ваш самопиар, предлагаю отклонить предложение и не рассматривать, — отметил Евгений Лебедев.

«Жизнь вас покидала по округам»

В полемику с Лебедевым решил вступить Георгий Андреев, заявив, что если застройщик пообещал выполнить свои обязательства, то он должен это сделать.

— Евгений Владимирович, боюсь, вы просто не поймете мотивы Александра Сергеевича, потому что жизнь вас покидала по округам, партиям и многое еще предстоит впереди. Если где-то пообещали сделать парк взамен на свечки и каменные джунгли, это надо выполнять свято. Когда вы закончите с принципом политического цыганства и перестанете переезжать из территории в территорию и определитесь в этой жизни, вам будет проще понять, — высказал мнение Георгий Андреев.

— Товарищ, Андреев, посмотрите на меня, я вам сейчас буду отвечать на ваш выпад в свой адрес. Я вам могу устроить очную ставку на вашем округе с вашими избирателями, которым вы 10 лет ездите по ушам, обещав исполнять обязательства. Я с вами здесь отношения выяснять не буду, я буду их на выборах выяснять, — резко ответил Евгений Лебедев.

За Евгения Лебедева вступилась депутат Ирина Беспечная, по ее словам, работу депутата оценили жители его округ и тогда он набрал большинство голосов — 74%. Она отметила, что Андреев и Бурмистров тратят время на подготовку к сессии, не занимаясь своими округами.

— Ощущение, что вы за счет одной строительной компании хотите оплатить свою избирательную кампанию, не получится так, надо работать и перестать рыться. Застройщиков в Новосибирске очень много, давайте прекращать шоу шапито устраивать, уже смешно на вас смотреть, вы же мужики, — заявила она.

Александр Бурмистров в свою очередь вернул спор к обсуждению застройки ЦУМа и входной группы в Ельцовский парк.

— Свое получили, город кинули. Здесь много застройщиков, минимум трое спрашивали зачем им исполнять обязательства, если одному можно не исполнять или делать не то, что обещали, — заявил Александр Бурмистров.

Выступил и Павел Чернышев, его округ смежный с территорией Ельцовского парка, он объяснил, что был на заседании комиссии и там представитель застройщика комплекса «Тайм Парк» заявил, что сделает вход в парк, но в ином виде.

— СМИ любят извращать ситуацию, не так подавать информацию. Застройщик не будет реализовывать дом с аркой, через нее должен был быть проход, теперь будет вход по территории комплекса, спуск и благоустроенный тротуар, — добавил Павел Чернышев.

В ответ на все выпады депутатов Сергей Бондаренко предложил создать рабочую группу по вопросу исполнения обязательств застройщиками и объяснил, что таких прецедентов достаточно много. Например, он вспомнил, что в центре города вместо бассейна появился жилой дом, а некоторые социальные объекты так и не построили.

По итогу вопрос в повестку не включили, но, вероятно, сформируют рабочую группу, где вспомнят и прецеденты за последние 10 лет, пригласив застройщиков лично.