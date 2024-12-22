Пряничный квартал: в Новосибирске перестроят бывшую кондитерскую фабрику — фишкой станет необычный детский центр

Старый промышленный квартал в центре Новосибирска решили кардинально перестроить Источник: Kanura, предоставлено компанией «Сибимтех»











Владелец территории бывшей кондитерской фабрики «Красная Сибирь» на улице Фрунзе, 19 решил её реконструировать. Процесс пока в самом начале, и по договорённости с мэрией первые наработки представили экспертам архитектурно-градостроительного совета. Фабричное П-образное здание, составленное из разноплановых корпусов, должен сменить многофункциональный комплекс с необычной архитектурой. Подробности — в материале Лизы Пичугиной.

Зона эндорфина

18 декабря экспертам архитектурно-градостроительного совета мэрии представили концепцию реконструкции территории бывшей кондитерской фабрики «Красная Сибирь» на улице Фрунзе, 19. Как рассказала журналисту НГС руководитель проекта Инна Свечникова, ее владелец задумывался об этом уже давно, а поскольку участок находится в центре Новосибирска, в департаменте строительства попросили сделать всё «как надо». Поэтому архитекторы смогли обсудить будущий проект на самой начальной стадии.

Сегодня территория представляет собой нагромождение фабричных корпусов и переплетение коммуникаций — комфортной её не назовёшь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Концепцию разработали в новосибирском бюро Kanura. Основатель бюро, архитектор Артур Лотарев в первую очередь напомнил о значимости территории для города: основанная в конце 1920-х «кондитерка» и её пряники упоминаются, в частности, в дневнике восьмиклассника — в записи от 19 мая 1940 года. Поэтому авторам концепции было важно сохранить исторический контекст.

При этом сегодня, отметил архитектор, горожане воспринимают бывший фабричный квартал как «типичный Новосибирск»: серый, безликий, без зелени, зато с ощущением разрухи.

— Всё это вызывает печаль и уныние, отсутствие эндорфина и радости. А раньше здесь была «Красная Сибирь», здесь эндорфина было много: сладости, пряники, за которыми бегали пацаны, — подчеркнул Артур Лотарев.

Один из корпусов в центре квартала вместе с его историей и колоритной трубой дали толчок к созданию «пряничного домика» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Радость заключили в «пряничный домик» в центре участка — на месте существующего внутри квартала корпуса со старой трубой котельной. Сама труба в концепции тоже имеется, но видоизменённая.

— Труба по инициативе проектировщиков стала точкой отсчёта для разработки концепции. Мы с ними долго обсуждали и спорили, как архитектурно материализовать связь времен в городском пространстве и что должно стать центром притяжения в новом комплексе, этакой осью сквозь время, и пришли к согласию. А рядом с трубой появился «пряничный домик» — это наш подарок детям, — рассказала Инна Свечникова. — Интересно, что позднее, при обсуждении концепции в профессиональной среде архитекторов, первый вопрос, который мне задавали, был: «Надеемся, вы сохранили трубу?»

Необычный 4-этажный детский центр в окружении сквера должен стать смысловой основой и центром притяжения будущего квартала Источник: Kanura, предоставлено компанией «Сибимтех»











Здания вокруг «пряничного домика» — лаконичные и современные, чтобы создавать для него нейтральный, но примечательный фон. На территории площадью 14,6 тысячи кв. м должны появиться снеднеэтажные бизнес-центр, гостиница, медицинский центр и высотная доминанта жилого дома на перекрёстке. «Пряничный домик» архитекторы подняли над улицей, на стилобат, а доступ к нему решили организовать по плавно спускающемуся к тротуару озеленённому склону-пандусу — он будет открыт для всех горожан.

— Образ и функционал «Пряничного домика» от первоначальной идеи до представленной на обсуждение концепции сильно изменился. Это оказалась, как ни странно, очень сложная задача. И я думаю, что это еще не окончательный вариант. Неизменным остается то, что в нем планируется детский центр. А эклектика должна подчеркнуть временной переход, создать ощущение, что это место неразрывно связано с историей города — это не что-то абсолютно новое, а выросло вместе с городом. Людям для ощущения собственной безопасности и комфорта важно понимать, что они живут тут не первое поколение, — объяснила Инна Свечникова.

Почти все предусмотренные концепцией парковки (их около тысячи) разместили на двух уровнях под землёй.

Рваная линия

Жилая высотка должна стать доминантой квартала и отмечать перекрёсток улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных Источник: Kanura, предоставлено компанией «Сибимтех»

Главной проблемой, которую активно обсуждали участники градсовета, стала линия застройки улицы. Формально вдоль улицы Фрунзе в концепции её частично формирует уровень стилобата, но визуально все здания в ней смещены внутрь квартала. Такое решение, предупредил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, одобрения на комиссии по архитектурно-градостроительному облику (АГО, территория входит в зону АГО-2) не получит.

— Есть формальные требования: мы обязаны привязаться либо к красным линиям, либо к существующей линии застройки, — объяснил он.

— Но её нет, — возразил Артур Лотарев.

— Надо искать.

— Мы долго искали. Нашли в архивах дневники, а линию застройки не нашли, — несколько сокрушённо заметил автор концепции.

Сегодня здание фабрики отчасти создаёт пресловутую линию застройки улицы Фрунзе, но за его границами эта линия почти нигде не соблюдается Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Застройка что улицы Фрунзе, что пересекающей её улицы Семьи Шамшиных действительно разрозненная и в единую линию никак не выстраивается. Авторам концепции, объяснил Артур Лотарев, пришлось идти от функций зданий, размещая их таким образом, чтобы они при этом не нависали над пешеходами. Но присутствовавшие на заседании архитекторы сочли, что новый объект должен привнести в существующий беспорядок дисциплину, а не «элемент хаоса», и посоветовали пересмотреть посадку строений на участке.

Ирина Свечникова признала, что замечания архитекторов, особенно в части соответствия концепции зоне АГО-2, ожидаемы. Но она обратила внимание, что улица Фрунзе в целом в нормативы АГО-2 не вписывается, поэтому разработчики концепции рассчитывают подготовить убедительное обоснование для согласования представленного решения.

Архитекторы предложили создать связь между уровнем улицы и уровнем благоустройства и детского центра с помощью озеленённого пандуса Источник: Kanura, предоставлено компанией «Сибимтех»











Отдельно планируют вместе с департаментом транспорта проработать и транспортные потоки — в частности, размещение остановки и перспективу расширения улицы Фрунзы.

Намоленное место

Артур Лотарев рассказал, что архитекторы присматриваются к территории кондитерской фабрики уже около 25 лет. Сегодня она уже не очень соответствует запросу новосибирцев к центру города и будто вообще из него выпала. При этом остается востребованной: помимо, возможно, не самых приятных глазу закусочных, автокомплексов, автомоек, здесь работают десятки компаний.

Помещения в здании фабрики сегодня занимают десятки компаний и предпринимателей: от представительств производств до студии драмы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Здесь есть офисы самых разных компаний, фотостудии, небольшие производства (в частности, кондитерские — как прямые наследники «Красной Сибири»), творческие мастерские и креативные пространства, квест. Часть помещений, согласно данным госзакупок, арендовал НИИТО.

— Мы понимаем, что у этого места есть уже сложившийся набор функций, который привычен горожанам. Мы постараемся сохранить его в новом комплексе, но сделать это уже на другом, качественном, современном уровне, — сказала Инна Свечникова. — В концепции предусмотрели медицинские услуги, которые обусловлены нашим соседством с НИИТО им. Цивьяна, а также творческий кластер — сейчас его представляет лофт Trava, он много лет работает на нашей территории и хорошо известен в городе. С другой стороны, мы стремимся расширить набор и качество предлагаемых функций, чтобы эта территория была интересной и комфортной для жителей и гостей.

Среди резидентов здания фабрики есть и её юрлицо — ООО «Кондитерская фабрика „Красная Сибирь“. Правда, в основном виде её деятельности значится добыча руд и песков драгоценных металлов. Данные о выручке в системе „Контур.Фокус“ есть только за 2018 год (тогда компания заработала 0 рублей), прибыль за 2023 год указана нулевая, а на балансе зафиксировано только 97 тысяч рублей.

Территория давно потеряла статус промышленной, хотя в её помещениях до сих пор работают кондитеры — теперь уже в частном порядке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сергею Давберу также принадлежит компания-заказчик концепции многофункционального комплекса на Фрунзе, 19 — «Сибимтех». Она, собственно, владеет и управляет сегодня всей территорией, ограниченной несколькими зданиями НИИТО, гаражным комплексом, зданием регионального УКС и улицей Фрунзе.

По данным «Контур.Фокус», за 2023 год компания заработала 48 миллионов рублей, чистая прибыль составила 11 миллионов рублей. На балансе на конец года было 37 миллионов рублей.

Инна Свечникова подчеркнула, что реконструкция — инициатива собственника, и следующим шагом будет, в частности, согласование с городом комплексного развития этой территории (впрочем, строить в Новосибирске жильё вне КРТ сегодня фактически невозможно). Участники рынка припомнили, что компания «Сибимтех» уже заявляла КРТ на квартал в 2021 году, но затем от инициативы отказалась.

Реализовать проект рассчитывают с помощью инвесторов, переговоры, по словам руководителя проекта, уже идут. Партнёры также могут быть привлечены к управлению профильной недвижимостью — апартаментами и медицинским центром, но контроль за всем комплексом в целом собственник территории хочет сохранить за собой.

На реализацию идеи от проектирования до завершения строительства может уйти около трёх лет, но до старта ещё далеко. По оптимистичному прогнозу, рассказала Инна Свечникова, на получение разрешения на строительство компания выйдет к концу следующего года.