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Город Прокуратуре не понравилось, что мэрия объявила режим повышенной готовности из-за Димитровского моста

Прокуратуре не понравилось, что мэрия объявила режим повышенной готовности из-за Димитровского моста

Ведомство вынесло предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву

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20 комментариев

Ремонт Димитровского моста не закончили в 2024 году

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Прокуратура Новосибирской области посчитала, что решение мэрии о введении режима повышенной готовности на Димитровском мосту незаконно, так как мешает конкуренции. Прокуратура хочет через суд отменить решение — уже подано заявление в Центральный районный суд.

Также прокурор города объявил предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и его первому заместителю и предупредил, что ограничивать конкуренцию нельзя.

Режим повышенной готовности на мосту ввели в начале декабря. В мэрии объяснили, что делают это, чтобы избежать чрезвычайной ситуации из-за ухудшения конструкций моста. Согласно документу, «Гормост» должен стать ответственным заказчиком и заключить контракт на ремонт моста до окончания 2025 года. Введенный администрацией города режим действует на участке от проезда Энергетиков до проезда Димитрова.

В прокуратуре такое решение посчитали неправомерным. В ведомстве напомнили, что в 2024 году подрядчик не сумел выполнить работы по ремонту части моста, и с ним расторгли контракт.

— При этом в настоящее время мост эксплуатируется без каких-либо ограничений, реальная угроза чрезвычайной ситуации, связанной с его разрушением, отсутствует, — считают в прокуратуре региона.

Режим повышенной готовности же дает МКУ «Гормост» дополнительные возможности. А именно заключить контракт без конкурсных процедур. А это долгосрочный и дорогостоящий контракт. По мнению прокуратуры, это говорит об ограничении конкуренции.

В конце октября мэрия назвала подрядчика, который ремонтирует Димитровский мост. Контракт заключили до апреля 2025 года.

НГС обратился с запросом в мэрию Новосибирска.

В начале октября в Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли в целях безопасности.

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Комментарии
21
266139480
1 час
Прокуратуре не понравилось , следователь заинтересовался , строители насторожились , губернатор возмущен , быстрыкин вызвал обеспокоиность , люди в недоумении
Drakonn
1 час
до прокуратуры только дошло, что люди ездят по аварийным мостам?! просыпайтесь уже
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