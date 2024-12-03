Режим повышенной готовности могут ввести на Димитровском мосту — в чем причина

В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности на Димитровском мосту. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии во вторник, 3 декабря.

Согласно документу, ограничения собираются ввести для того, чтобы избежать чрезвычайной ситуации из-за ухудшения конструкций моста.

— Определить МКУ Новосибирска «Гормост» ответственным заказчиком за заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту Димитровского моста со сроком исполнения в 2025 году, — сообщается в проекте постановления.

В документе указано, что специалистам потребуется организовать закупку для ремонта моста. Контроль за работами будет осуществлять департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать проект постановления. В документ еще могут внести изменения.

В конце октября мэрия назвала подрядчика, который ремонтирует Димитровский мост. Контракт заключили до апреля 2025 года.

В начале октября в Новосибирске ввели режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная». Решение приняли в целях безопасности .

Обновлено.



Как сообщили в городской администрации, проект постановления разрабатывается в целях продолжения в 2025 году ремонтных работ на Димитровском мосту. Об этом сказано в телеграм-канале «Мэрия для СМИ».

В мэрии объяснили, что по постановлению «Гормост» сможет заключить контракт на ремонт Димитровского моста с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур.

— Весной, когда на мосту возобновятся ремонтные работы, будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Постановление мэрии об этом выйдет в следующем году перед началом строительного сезона, — сказано в сообщении.