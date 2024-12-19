НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -13

4 м/c,

южн.

 756мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Город «Ни старший, ни младший не могут оплатить проезд»: у многодетной матери из Новосибирска не получилось пополнить проездной

«Ни старший, ни младший не могут оплатить проезд»: у многодетной матери из Новосибирска не получилось пополнить проездной

Жительница Новосибирска столкнулась с проблемой в обслуживании социальной карты

2 207
33 комментария

Сибирячка не нашла ответа на свой вопрос ни в МУП «Пассажиртрансснаб», ни в «Тройке»

Источник:

Многодетная мать из Новосибирска не смогла пополнить социальную транспортную карту после замены транспортного оператора на ООО «СберТройка». Как рассказала НГС Екатерина П., сначала она обратилась в МУП «Пассажиртрансснаб» — там её направили в «СберТройку». У сибирячки трое детей, поэтому регулярные предновогодние поездки могут ударить по бюджету.

— У меня социальная карта ребенка из многодетной семьи. Сейчас декабрь — ёлки, экскурсии с классом. Карта понадобилась, но ни старший, ни младший не могут оплатить проезд ею. В «Тройке» сказали, что мои карты не видят, хотя вчера лично я была в «Пассажиртрансснабе» — там сказали, что льгота у меня есть, данные все были переданы в «Тройку», — объяснила Екатерина.

На сайте МУП «Пассажиртрансснаб» объяснили, как будет проходить обслуживание социальных карт в переходный период. Ещё с 10 декабря приёмом платежей занимается новый оператор.

— Социальные транспортные карты продолжат свою работу параллельно с новыми, которые будут введены в оборот компанией ООО «СберТройка». Пополнение действующих социальных транспортных карт на декабрь 2024 года доступно в действующей инфраструктуре до 19.12.2024. Пополнение действующих социальных транспортных карт на 2025 год будет переведено на новую инфраструктуру пополнения компании ООО «СберТройка» с 10.12.2024 года, — сказано в сообщении МУП.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ООО «СберТройка», на момент публикации ответа не поступило.

Замена транспортного оператора началась с 9 декабря. Столичный гигант «СберТройка» сменит Единую транспортную карту (ЕТК) с 1 января, новую карту можно приобрести с 20 декабря.

НГС показывал в одной картинке, как оформить новую карту, а еще почитайте что повлияло на решение властей сменить оператора.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Тройка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Гость
59 минут
Губернатор и министры активно пиарят странную систему "Карта жителя НСО", с чего бы это вдруг? Изучив сайт госзакупок в общем всё более менее становится понятным. Создала, модернизирует и обслуживает систему компания АО "Расчетные решения", как указано на сайте самой компании, они дочерняя структура ПАО Сбербанк. На этом моменте уже можно показывать титры и аплодировать чиновникам. Теперь понятно почему эту карту жителя пихают в каждую бочку
Гость
56 минут
Все через одно место. Было, есть и будет.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Ольга,49

Серый мышъ,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление