«Ни старший, ни младший не могут оплатить проезд»: у многодетной матери из Новосибирска не получилось пополнить проездной

Сибирячка не нашла ответа на свой вопрос ни в МУП «Пассажиртрансснаб», ни в «Тройке» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многодетная мать из Новосибирска не смогла пополнить социальную транспортную карту после замены транспортного оператора на ООО «СберТройка». Как рассказала НГС Екатерина П., сначала она обратилась в МУП «Пассажиртрансснаб» — там её направили в «СберТройку». У сибирячки трое детей, поэтому регулярные предновогодние поездки могут ударить по бюджету.

— У меня социальная карта ребенка из многодетной семьи. Сейчас декабрь — ёлки, экскурсии с классом. Карта понадобилась, но ни старший, ни младший не могут оплатить проезд ею. В «Тройке» сказали, что мои карты не видят, хотя вчера лично я была в «Пассажиртрансснабе» — там сказали, что льгота у меня есть, данные все были переданы в «Тройку», — объяснила Екатерина.

На сайте МУП «Пассажиртрансснаб» объяснили, как будет проходить обслуживание социальных карт в переходный период. Ещё с 10 декабря приёмом платежей занимается новый оператор.

— Социальные транспортные карты продолжат свою работу параллельно с новыми, которые будут введены в оборот компанией ООО «СберТройка». Пополнение действующих социальных транспортных карт на декабрь 2024 года доступно в действующей инфраструктуре до 19.12.2024. Пополнение действующих социальных транспортных карт на 2025 год будет переведено на новую инфраструктуру пополнения компании ООО «СберТройка» с 10.12.2024 года, — сказано в сообщении МУП.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ООО «СберТройка», на момент публикации ответа не поступило.

Замена транспортного оператора началась с 9 декабря. Столичный гигант «СберТройка» сменит Единую транспортную карту (ЕТК) с 1 января, новую карту можно приобрести с 20 декабря.