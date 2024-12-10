Как в Новосибирске оформить «Тройку» — показываем в одной картинке

В Новосибирске уже с 20 декабря можно будет приобрести карту «Тройка». В регионе начался процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте. НГС собрал в инфографику действия, которые надо сделать, чтобы получить «Тройку». Также рассказываем, как оформить «Социальную карту».
После перехода на новую систему карты ЕТК в Новосибирске перестанут действовать.
Все граждане теперь могут использовать одну и ту же карту «Тройка» для поездок по всей Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России: от Карелии и Москвы до Приморского края.
В Новосибирске жители с сомнением восприняли появление транспортной карты «Тройка» в городе. Читатели НГС оставили сотни комментариев.