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Дороги и транспорт Как в Новосибирске оформить «Тройку» — показываем в одной картинке

Как в Новосибирске оформить «Тройку» — показываем в одной картинке

С 1 января в Новосибирске начнет работу транспортная карта «Тройка»

4 166
52 комментария

Регион переходит на новую систему

Источник:

В Новосибирске уже с 20 декабря можно будет приобрести карту «Тройка». В регионе начался процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте. НГС собрал в инфографику действия, которые надо сделать, чтобы получить «Тройку». Также рассказываем, как оформить «Социальную карту».

После перехода на новую систему карты ЕТК в Новосибирске перестанут действовать.

Источник:

Все граждане теперь могут использовать одну и ту же карту «Тройка» для поездок по всей Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России: от Карелии и Москвы до Приморского края.

Источник:

В Новосибирске жители с сомнением восприняли появление транспортной карты «Тройка» в городе. Читатели НГС оставили сотни комментариев.

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Комментарии
55
mirror
29 минут
А если я не хочу с греф банкой работать? Соц. карта в приложении тройки не распознаётся. Раньше получала соц.компенсацию проезда раз в месяц, оплачивала сразу за квартал, а теперь с греф банкой и их тупым приложением...Тьфу! Почему нас принуждают работать с грефом?!
Гость
58 минут
почему НГС не задает прямой вопрос Травникову и мэру - С какой стати мы должны еще раз платить деньги за карту ? Если меняют, пусть меняют бесплатно.
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