Как в Новосибирске оформить «Тройку» — показываем в одной картинке

Регион переходит на новую систему Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Новосибирске уже с 20 декабря можно будет приобрести карту «Тройка». В регионе начался процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте. НГС собрал в инфографику действия, которые надо сделать, чтобы получить «Тройку». Также рассказываем, как оформить «Социальную карту».

После перехода на новую систему карты ЕТК в Новосибирске перестанут действовать.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Все граждане теперь могут использовать одну и ту же карту «Тройка» для поездок по всей Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России: от Карелии и Москвы до Приморского края.

Источник: Юрий Орлов / NGS.RU









