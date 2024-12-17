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Город Новый год в Новосибирске Минтруд разрешил регионам сделать 28 декабря нерабочим — что на это ответили в правительстве Новосибирской области

Минтруд разрешил регионам сделать 28 декабря нерабочим — что на это ответили в правительстве Новосибирской области

Региональным властям дали право выбрать, будут или нет работать бюджетники

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18 комментариев

Выходным рабочая суббота может стать только для бюджетников

Источник:

В Министерстве труда РФ разрешили сделать рабочую в этом году субботу 28 декабря выходным днем, но только для бюджетников. Об этом сообщает РИА Новости. Такое право есть у региональных правительств. Для этого нужно издать специальное распоряжение.

— Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов, — сказано в ответе заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина.

В правительстве Новосибирской области пока не планируют обсуждать вопрос о том, чтобы сделать 28 декабря выходным днем.

— Такая инициатива не обсуждалась и на повестку не выносилась, — ответил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

В период с 23 по 28 декабря включительно в России будет шестидневная рабочая неделя. Россияне будут работать 28 декабря за 30-е число, чтобы таким образом продлить новогодние каникулы.

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Комментарии
23
Алле гараж
30 минут
Пашут так бедолаги,что ногти об клаву сточили и штаны до дыр .
С левого берега
25 минут
Я просто верю что наше правительство и губернатор еще и мэрия и депутаты разные все будут с 9 до 18 работать 28 декабря. Ну а как иначе?
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