Минтруд разрешил регионам сделать 28 декабря нерабочим — что на это ответили в правительстве Новосибирской области

Выходным рабочая суббота может стать только для бюджетников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Министерстве труда РФ разрешили сделать рабочую в этом году субботу 28 декабря выходным днем, но только для бюджетников. Об этом сообщает РИА Новости. Такое право есть у региональных правительств. Для этого нужно издать специальное распоряжение.

— Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов, — сказано в ответе заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина.

В правительстве Новосибирской области пока не планируют обсуждать вопрос о том, чтобы сделать 28 декабря выходным днем.

— Такая инициатива не обсуждалась и на повестку не выносилась, — ответил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.