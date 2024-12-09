«Сходить некуда, а выехать невозможно»: за что жители любят и ругают Нижнюю Ельцовку — район, спрятанный за стеной и лесом

В Нижней Ельцовке своя, особенная жизнь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Активная застройка высотными домами началась в районе реки Ельцовки в конце 70-х начале 80-х годов прошлого столетия. Первая многоэтажка появилась здесь в 1976 году и предназначалась для сотрудников института цветной металлургии «Гидроцветмет». Со временем район разросся и превратился в густонаселенное и экологически удачное место. Близость леса делает его привлекательным для жизни, а транспортная развязка превращает в худший кошмар. Корреспонденты НГС прогулялись по району и поговорили с жителями об их радостях и проблемах.

Отдаленный микрорайон, попасть в который можно сквозь «дырку» у Бердского шоссе, застроен типовыми панельными девяти- и десятиэтажками. Классическая серая плитка и мозаичная, для украшения. Широкие дворы, деревья — приятное тихое место, вокруг — сосновый лес. Никакой суеты, ощущение, будто время здесь замедлилось, а то и вовсе остановилось. Этакий портал в Советский Союз, а еще представляется, будто сотрудники НИИЧАВО братьев Стругацких могли с комфортом поселиться именно здесь.

Типовая многоэтажная застройки 80-х годов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В центре жилмассива — магазины, аптеки, точки с фруктами и овощами и прочие нужные блага цивилизации типа ремонта обуви или изготовления ключей. Интереса ради мы зашли в местный ТЦ — двухэтажное сооружение, побитое временем. Внутри — скучающие продавцы за прилавками со всякой всячиной. Смачно зевающий парнишка перебирает упаковки с семенами, девушка — на вид студентка, продает косметику и с энтузиазмом листает приложение для знакомств. Видим светящуюся точку с гирляндами, шкатулками, часами и искусственными цветами — за предметами декора обнаружена дама элегантного возраста с книгой в руках — отвлекать не стали.

Надувной мишка зазывает покупателей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пошли на звуки музыки и попали на праздничное открытие отдела с верхней одеждой (мишка на входе — их рук дело). Улыбчивые продавщицы радостно вскакивают с мест, но быстро садятся обратно, узнав, что покупать мы ничего не будем.

— А мы и не местные, — отмахивается одна из девушек.

— Музыку потише сделайте! — сурово ворвалась в отдел женщина в бусах из соседней точки. — Весь день я это слушать не собираюсь.

Женщину зовут Марина. Она торгует нижним бельем.

«Без машины тут делать нечего»

С этой фразы Марина начала рассказывать свои впечатления о районе. Говорит, все в Ельцовке хорошо, но дороги и транспортная развязка — сущий кошмар. Сама она с Матвеевки, в хорошие дни добирается до работы за 12-15 минут, в худшие может стоять в пробке часами, иногда ездит через Кольцово.

— Транспорт ходит очень плохо. Спасает электричка, правда остановки поездов и автобусов с маршрутками в разных местах — это неудобно тем, кто ездит с пересадками. Далеко идти и небезопасно, вдоль дороги, особенно в темноте, — говорит женщина.

В остальном для жизни район хороший, тихий, зеленый, но не хватает развлекательных точек.

— Хоть бы одна кофейня, даже чай с тортом негде попить. Для детей ничего нет, сводить ребенка некуда, — говорит Марина.

В Ельцовке преимущественно типовые многоэтажки, построенные в 80-е годы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Марина пожаловалась на очень скромные продажи в своем магазинчике и маленькую проходимость. Говорит, иногда заглядывают пенсионеры, а молодежь в такие торговые точки не ходит.

— Хотя молодежи тут хватает, — замечает продавец.

Раньше Марина жила на Северном поселке, но переехала поближе к маме и сестре. Район на улице Фадеева она назвала кошмарным, отрезанным от цивилизации и даже депрессивным.

— А здесь совсем не депрессивно. Хотя — кому что. Кто что ищет, — философски говорит она.

К плюсам жизни, что в Ельцовке, что в Матвеевке Марина добавила возможность ходить на лыжах. Трасса начинается у нее прямо напротив подъезда, даже ехать никуда не нужно.

Будто под куполом

Татьяна Васильевна — жительница Ельцовки со стажем: переехала 13 лет назад. Женщина тоже пожаловалась на транспорт.

— Выехать невозможно. Раньше была 23 маршрутка, ее сняли или сократили, не пойму никак. Может быть раз в день ходит. 86 не дождаться. Работающим людям тяжело — у меня дочь ездит на работу в Дзержинский район, вся измучилась, по 2 часа на дорогу, — сетует Татьяна Васильевна.

С продуктовыми магазинами в Ельцовке проблем нет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Чтобы выбраться с района, жителям приходится преодолевать не самый приятный путь до Бердского шоссе, через ту самую «дырку» на въезде.

— В остальном — спокойно. Магазины продуктовые есть, аптеки тоже. Раньше тяжело с одеждой и предметами быта приходилось, но Wildberries и Ozon проблему закрыли. Говорят — преступность мелкая у нас, сколько живу ни с чем подобным не сталкивалась, — продолжает жительница Ельцовки.

По ее мнению, сложнее всего здесь приходится молодым, особенно тем, кто без машины. Сходить некуда, а выехать невозможно, живут будто под куполом.

Владимир Алексеевич переехал в Ельцовку, когда ушел на пенсию — захотелось тишины.

— Раньше мы жили на улице Народной, но очень уж там шумно, — объясняет мужчина.- Выбирать особо не стали, поселились поближе к родственникам, а лес рядом — вообще красота.

Выезжают они с женой редко, поэтому транспортная проблема для Владимира Алексеевича не актуальна. Нервничать и суетиться вынуждает поликлиника: специалистов не хватает, долгое ожидание приема — мало приятного.

С соседями повезло — тихие. Бывает, по пятницам собираются компании, но в 23 часа, как положено, затихают. Закон о тишине не нарушен.

«Выйдешь, даже здравствуйте некому сказать»

Жители Ельцовки живут в низине, окруженной хвойным лесом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Галину Васильевну мы встретили на окраине района, когда прогуливались вдоль леса. Улыбчивая и общительная женщина рассказала, что живет в Нижней Ельцовке уже 42 года. Они с мужем и двумя детьми были одними из первых жителей. Говорит, вокруг сплошной частный сектор, лес и ни одного автобуса.

— Мы жили в Академгородке, муж работал в Институте ядерной физики. В 80-х ему выделили эту квартиру, двухкомнатную, мы и переехали, — вспоминает женщина. — Постепенно заезжали семьи, все с детьми. Дружили, общались по соседски.

Парикмахерские услуги на этом месте с советских времен Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Не сразу, но запустили транспорт. Галина Васильевна добиралась до работы с пересадками, но это ее не огорчало. Таких пробок, как сейчас, еще не было, дороги пустые. Тридцать шесть лет женщина проработала связистом на железной дороге.

— Район у нас хороший, дом вообще отличный. Видите как мы близко к лесу? Спрятаны ото всех. На Экваторную ездила сейчас, там дом на доме, не уютно. А у нас сосны, — хвалит местоположение сибирячка.

Галина Васильевна живет в типовой панельке на 8 этаже Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Правда на местоположении похвала и закончилась: Галина Васильевна пожаловалась, что придомовую территорию убирают плохо, тротуары не чистят, гололед — из дома не выйти.

— И тараканы, ужас. Мусоропровод в подъездах — это кошмар. Бьемся, бьемся — все равно люди вываливают. Я — бабка, хожу с ведрами на улицу мусор выносить! С горем пополам потравили нечисть эту всю, чище дома стало, — сетует женщина.

Многие жители выбирают район из-за тишины и близости к природе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Отругала Галина Васильевна и УК: говорит — воруют и ничего не делают. За 42 года ни разу подъезд ни побелили, ни покрасили.

— Капитальный ремонт нас съедает, платим, а толку ноль. Сами выбрали старшего, вот снова собираем деньги, чтобы в подъезде порядок навести, — отчитывается она.

Под раздачу попала и местная поликлиника: врачей нет, прием у терапевта ждут по 5-7 дней, а к узким специалистам приходится ездить.

Напротив дома вот такая лестница в лес — их несколько, в ряд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Уже пять лет Галина Васильевна живет одна. Мужа похоронила, сын живет в Москве, осталась дочка, да и она живет не близко. Зато внучка — умница, окончила НГУ и переехала в Финляндию — с ней Галина Васильевна по видеосвязи общается.

— Хожу вот, с палками. До магазина, поликлиники, аптеки и так, по делам разным. Сегодня наконец-то двор почистили, выйти не страшно. Гуляем, бывает с соседками, по лесочку пройдемся. Общение какое никакое, одной дома сидеть — с ума сойдешь. А телевизор я не включаю, ничего хорошего там не показывают, — рассказывает Галина Васильевна.

Ждет хозяина (и булочку) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Район свой она любит: тихий, уединенный. Жильцы уже давно все сменились, старые друзья-соседи кто умер, кто уехал, а новеньких она не знает: сидят как мышки в норках, даже не шумят.

— Выйдешь, даже здравствуйте некому сказать, — вздыхает женщина.

Место силы новосибирских буддистов

Неподалеку от жилых домов уютно расположился буддийский храм. Его территория похожа на парк. Три бурятские юрты и место для богослужения — восьмистенный Сахюусан-дугани. Интересно, что некоторые алтарные предметы привезены из Непала.

Ринчин Дацан уже считается местной достопримечательностью Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Можно войти внутрь храма или побродить вокруг, разглядывая мини-статуи Будды и ленточки, повязанные на ветках деревьев. Они являются посвятительной жертвой и обращениями к силам природы. В народе верят, если повязать пеструю ленту на куст или дерево и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Храм открылся в 2015 году, на его открытии присутствовали восемь лам из Новосибирска, Бурятии, Хакассии, Тувы и Горного Алтая. Они обошли храм нечетное количество раз по ходу солнца и раздали священный рис прихожанам.

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