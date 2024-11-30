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Город В частной школе Новосибирска два месяца нет отопления — объяснение мэрии

В частной школе Новосибирска два месяца нет отопления — объяснение мэрии

В НТСК сообщили, что участок к ним не относится

580
7 комментариев

Тепла нет из-за дефекта на бесхозяйном участке теплосети

Источник:

Мэрия Новосибирска прокомментировала отсутствие отопления в частной школе «Экселенс-с» на улице Коммунистической, 23.

С начала отопительного сезона батареи в школе холодные из-за дефекта на участке теплотрассы, который оказался бесхозяйным. Из-за этого ученики младшей и старшей школ вынуждены делить одно маленькое помещение.

В пресс-службе НТСК отметили, что никакие работы на участке с дефектом компания проводить не может, поскольку он ей не принадлежит.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии сообщили, что обращения от собственников зданий № 23 и 25 по улице Коммунистическая об отсутствии отопления поступали.

— В департамент и администрацию Центрального округа не поступало решений суда или нормативного документа о признании тепловой сети к зданиям № 23 и 25 по ул. Коммунистическая бесхозяйной. Договор с ГАУ НСО НПЦ, в котором тепловая сеть определена как «Титульный владелец не установлен», заключён 27.02.2024 года, с этого времени ООО «НТСК» располагало сведениями о возможном отсутствии собственника этого объекта, — прокомментировали ситуацию в мэрии.

В администрации добавили, что вопросы обеспечения теплоснабжением зданий школы должны решаться между ООО «НТСК» и собственником ГАУ НСО НПЦ.

Ранее полсотни зданий остались без тепла на Золотой Ниве.

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Отопление Отключение отопления Школа Мэрия Новосибирск
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Комментарии
7
Домовёнок Кузя
31 минута
"...который оказался бесхозяйным" А плату за отопление, наверняка, брали и не смущало, что бесхозный
Гость
39 минут
А Мэр Прокуратура какие меры принимают?
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