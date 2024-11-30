В частной школе Новосибирска два месяца нет отопления — объяснение мэрии

Тепла нет из-за дефекта на бесхозяйном участке теплосети Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Мэрия Новосибирска прокомментировала отсутствие отопления в частной школе «Экселенс-с» на улице Коммунистической, 23.

С начала отопительного сезона батареи в школе холодные из-за дефекта на участке теплотрассы, который оказался бесхозяйным. Из-за этого ученики младшей и старшей школ вынуждены делить одно маленькое помещение.

В пресс-службе НТСК отметили, что никакие работы на участке с дефектом компания проводить не может, поскольку он ей не принадлежит.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии сообщили, что обращения от собственников зданий № 23 и 25 по улице Коммунистическая об отсутствии отопления поступали.

— В департамент и администрацию Центрального округа не поступало решений суда или нормативного документа о признании тепловой сети к зданиям № 23 и 25 по ул. Коммунистическая бесхозяйной. Договор с ГАУ НСО НПЦ, в котором тепловая сеть определена как «Титульный владелец не установлен», заключён 27.02.2024 года, с этого времени ООО «НТСК» располагало сведениями о возможном отсутствии собственника этого объекта, — прокомментировали ситуацию в мэрии.

В администрации добавили, что вопросы обеспечения теплоснабжением зданий школы должны решаться между ООО «НТСК» и собственником ГАУ НСО НПЦ.