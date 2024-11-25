«Переживаем за безопасность детей»: ученики частной школы Новосибирска на два месяца остались без отопления

Отопления нет из-за дефекта на теплотрассе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С начала отопительного сезона в Новосибирске в частной школе «Экселенс-с» нет отопления. Из-за этого ученики вынуждены делить одно маленькое помещение. О проблеме редакции НГС рассказала читательница Александра.

Школа арендует помещения в здании по адресу Коммунистическая, 23, которое признано объектом культурного наследия Новосибирской области. Всего у учебного заведения два корпуса для начальной и старшей школы. Во втором с начала осени нет отопления.

— Дети старших классов и дети начальной школы находятся в одном маленьком помещении, детей нет возможности сходить в туалет, помыть руки — огромная очередь. Мы очень переживаем за безопасность наших детей, — обеспокоена ситуацией Александра.

Генеральный директор школы Александр Дмитриев рассказал, что проблема с отопление возникла из-за дефекта на теплотрассе, однако его до сих пор никто не может устранить.

— Оказывается, этот кусок трассы никому не принадлежит. То есть нет хозяина. Никто не хочет брать. По федеральному закону, если нет хозяина, в свою собственность должна брать мэрия, но никаких движений нет, — объясняет Александр.

Он отметил, что Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, у которого школа арендует помещение, отравлял обращение в ООО «НТСК» (документ есть в распоряжении редакции). Но там ответили, что компания не может провести работы из-за отсутствия юридических оснований.

Кроме того, школа обращалась за помощью в администрацию Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска, в мэрию города и в прокуратуру.

— Вот мы ходим по кругу, это и руководитель Центрального округа собирал нас, и прокуратура занималась, и я ходил писал письмо на губернатора. И эта чехарда продолжается, ничего не движется. Хозяина нет, но как будто некому это решить, никто не хочет этим заниматься. Мы пытаемся что угодно делать, потому что кошмар творится в школе, — говорит гендиректор.

В прокуратуре редакции НГС проблему подтвердили.

— Проверка проводится прокуратурой Железнодорожного района, о проблеме известно, — сообщили в ведомстве.

Также редакция НГС обратилась в пресс-службу НТСК.

— Здравствуйте, ситуация, когда школа с начала отопительного сезона находится без отопления исключена. Проверим теплоснабжение на сегодняшний день, — прокомментировали в компании.

Редакция НГС направила запросы в мэрию Новосибирска, правительство Новосибирской области и в ГАУ НСО НПЦ.

Обновлено:

— Частная школа находится на площадке общественного зданий. Дефект произошел на бесхозяйном участке тепловой сети, ответственность за содержание и обслуживание которого, по закону, несет орган местного самоуправления. НТСК не имеет права проводить какие-то работы на теплосети, которая нам не принадлежит. Сразу по обнаружении дефекта НТСК, как теплоснабжающая организация, обратилась в мэрию и администрацию района с просьбой организовывать ремонт бесхозяйного участка сети, — объяснили редакции НГС в пресс-службе НТСК.