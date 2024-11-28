Пар и смрад: берега реки 1-я Ельцовка в Новосибирске окутало зловонным туманом

Ночами пар над рекой особенно заметен Источник: Читатель НГС Виталий Усков











От реки 1-я Ельцовка минувшей ночью шло испарение со стойким химическим запахом. Странное явление жители Заельцовского района сфотографировали в районе улицы Кавалерийской.

— Живу в этом районе более десяти лет. Ещё осенью заметил пар от речки. Раньше такого не было. С наступлением холодов пар и запах усилились, — рассказал житель Новосибирска Виталий Усков, приславший фото в редакцию НГС. Он написал накануне обращение в минприроды региона.

Другие жители Заельцовского района отмечают, что запах больше похож на тот, который можно почувствовать от теплотрассы.

— Вчера вечером было нетипично. Бывает, что в безветренную погоду оседает взвесь из городского воздуха. Или, когда было много частника с печками, то дым от них мог не уходить. А вчера было много именно пара, — подтвердила другая жительница улицы Дарья Друщенко.

На запах от реки были жалобы и в 2ГИС — в отзывах к открытому в 2023 году парку Ельцовский.

— Все отлично, хорошая площадка и погода. Но от реки несло помойкой, очень неприятно, — написала Анастасия.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что на данный момент жалоб на ситуацию не поступало, но на указанном участке имеются коллекторы «Метро МиР». Редакция НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска и сибирское управление Росприроднадзора.