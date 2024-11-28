НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

ясная погода, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 760мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Выбрали надежного застройщика
Как торгуют с Китаем
Где делают зубы по низким ценам
Высотка на краю леса
Зажечь на корпоративе — советы
Колбаса из СССР
Кто строит новую Россию
Китайское авто за 8 млн
Новости в Telegram
Город Пар и смрад: берега реки 1-я Ельцовка в Новосибирске окутало зловонным туманом

Пар и смрад: берега реки 1-я Ельцовка в Новосибирске окутало зловонным туманом

Новосибирцы думают, что воду в реке загрязнили

1 650
28 комментариев

Ночами пар над рекой особенно заметен

Источник:

От реки 1-я Ельцовка минувшей ночью шло испарение со стойким химическим запахом. Странное явление жители Заельцовского района сфотографировали в районе улицы Кавалерийской.

— Живу в этом районе более десяти лет. Ещё осенью заметил пар от речки. Раньше такого не было. С наступлением холодов пар и запах усилились, — рассказал житель Новосибирска Виталий Усков, приславший фото в редакцию НГС. Он написал накануне обращение в минприроды региона.

Другие жители Заельцовского района отмечают, что запах больше похож на тот, который можно почувствовать от теплотрассы.

— Вчера вечером было нетипично. Бывает, что в безветренную погоду оседает взвесь из городского воздуха. Или, когда было много частника с печками, то дым от них мог не уходить. А вчера было много именно пара, — подтвердила другая жительница улицы Дарья Друщенко.

На запах от реки были жалобы и в 2ГИС — в отзывах к открытому в 2023 году парку Ельцовский.

— Все отлично, хорошая площадка и погода. Но от реки несло помойкой, очень неприятно, — написала Анастасия.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что на данный момент жалоб на ситуацию не поступало, но на указанном участке имеются коллекторы «Метро МиР». Редакция НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска и сибирское управление Росприроднадзора.

В октябре специалисты Росприроднадзора искали признаки загрязнения в Ине после того, как вода у берегов реки окрасилась в желтый цвет.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Жалоба Загрязнение воды 1-я Ельцовка Росприроднадзор
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
fin
40 минут
Над озером, средь ив плакучих тая, Вставал туман, как призрак самого отчаянья
Гость
53 минуты
Это величием пахнуло.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Есть колбаса — уже хорошо»: обозреватель НГС — о том, почему мы зря скучаем по советскому качеству
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление