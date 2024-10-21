Подозревают сброс грязной воды: в Новосибирске собрали пробы с реки Иня — там был желтый берег

Фото сделали 11 октября Источник: читатель НГС











В Новосибирске специалисты Росприроднадзор подозревают, что в Иню сбрасывают грязную воду. Об этом НГС сообщили в ведомстве после информации, что вода у берегов реки окрасилась в желтый цвет.

Как рассказали в пресс-службе Росприроднадзор Новосибирской области, 11 октября в сибирское управление поступило два обращения от местных жителей на тему реки Иня. Новосибирцы пожаловались, что в реку сбрасывают загрязняющие вещества и вода со стороны правого приобрела необычный цвет.

— В целях проверки поступившей информации проведено выездное обследование без взаимодействия с проверяемым лицом, в ходе которого отобраны пробы природных вод реки Иня, — рассказали в Росприроднадзоре.

Специалисты собрали сточную воду в общедоступном месте, куда стекает вода с хозяйствующего субъекта, причастность которого к сбросам проверяется. На момент проведения проверки вода в реке Иня приобрела естественный цвет.

— Тем не менее есть основания полагать, что имел место залповый сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Результаты испытаний отобранных проб управлением до настоящего времени не получены, — добавили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.