«Летом не было видно»: в реке Иня заметили желтую мыльную полосу

Фотография сделана с улицы Заречная Источник: читатель НГС

В Новосибирске река Иня у берегов окрасилась в желтый цвет. Как рассказал читатель НГС Михаил, полосу грязной воды заметили жители улицы Заречная.

По словам местного жителя, когда появилась полоса — неизвестно. Она уже появлялась прежде, а после исчезала.

— Это жижа такая плотная, мыльная какая-то. Она была летом, но в то время её не было так сильно видно из-за растительности. Там камыши, прибрежная трава. Сейчас отчетливо хорошо видно, — рассказал Михаил.

В Министерстве природы Новосибирской области объяснили, что река Иня — федеральный объект. Его охраной занимается Росприроднадзор. Корреспондент НГС направила запрос в ведомство.