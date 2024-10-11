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Экология «Летом не было видно»: в реке Иня заметили желтую мыльную полосу

«Летом не было видно»: в реке Иня заметили желтую мыльную полосу

Вода у берега новосибирской реки окрасилась в желтый цвет

717
5 комментариев

Фотография сделана с улицы Заречная

В Новосибирске река Иня у берегов окрасилась в желтый цвет. Как рассказал читатель НГС Михаил, полосу грязной воды заметили жители улицы Заречная.

По словам местного жителя, когда появилась полоса — неизвестно. Она уже появлялась прежде, а после исчезала.

— Это жижа такая плотная, мыльная какая-то. Она была летом, но в то время её не было так сильно видно из-за растительности. Там камыши, прибрежная трава. Сейчас отчетливо хорошо видно, — рассказал Михаил.

В Министерстве природы Новосибирской области объяснили, что река Иня — федеральный объект. Его охраной занимается Росприроднадзор. Корреспондент НГС направила запрос в ведомство.

В начале сентября листья пропали с берез в Тогучинском районе Новосибирской области. Явление затронуло деревья, которые находятся вдоль реки Иня.

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Комментарии
5
Гость
26 минут
Иня там вдоль берега один гадюшник, купаться нельзя....как нельзя? А так потому что сточные воды неочищенные стекают в реку, свалки вдоль берега, все отходы льют в Иню, Тулинку, а потом и в Обь...Обское море скоро тоже запретят купаться. и так большинство не купаются, даже подходить боятся. Губернатору все равно он же не местный, или он что-то делает?
Гость
38 минут
Назовём это "осенний бриз глади Ини в лучах Солнца", первое что пришло в голову! ))))))))))
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