«Стало обыденное»: экран на «доме-книжке» в Новосибирске начал показывать время — горожане снова недовольны

Экран настраивали два дня Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Медиаэкран на «доме-книжке» начал показывать время. Об этом сообщили наблюдательные горожане в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Ранее, 20 ноября, место часов на доме по улице Дуси Ковальчук, 179/2 занял медиаэкран. Многие новосибирцы остались недовольны такой заменой, ведь на нём не проецировалось время, а только изображения. Некоторые опасались, что на экран будут выводить только рекламу.

Сегодня, 22 ноября, экран отрегулировали. Теперь он показывает время, температуру и влажность воздуха. Однако и этим часть горожан осталась недовольна. Люди считают, что все-таки старые часы были лучше.

— Было что-то особое, стало обыденное, — высказался один из пользователей.

— Если честно, выглядит как виджет на экране смартфона. Ничего в этом плохого нет, но на старых часах была стилистика попривычнее. Но при желании можно было бы и скопировать прежний стиль для нового экрана, — пишет сибиряк Михаил.

— Выше установить надо было. Со стороны Плановой едешь — и до кольца время, температуру не видно, — остался недоволен новосибирец Сергей.

Но есть и те, кто просто рад возвращению часов на площадь Калинина.

— Это правильно, часы там были всегда. Площадь Калинина без часов просто не может быть, — отметила жительница Новосибирска Наталья.

— Больше 30 лет не езжу на работу через пл. Калинина, но, когда бываю, автоматически непроизвольно смотрю время и температуру. Спасибо, что вернули, — благодарна сибирячка Ольга.