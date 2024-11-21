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Город «С этих часов начался Новосибирск»: горожане поспорили из-за медиаэкрана на «доме-книжке»

«С этих часов начался Новосибирск»: горожане поспорили из-за медиаэкрана на «доме-книжке»

Вчера там заметили новую конструкцию вместо старых часов

2 219
18 комментариев

Новый медиаэкран появился на площади Калинина

Новосибирцы поспорили из-за медиэкрана вместо часов на «доме-книжке» на площади Калинина. В комментариях ко вчерашней новости на НГС жители дали разные оценки новшеству на здании.

Многие новосибирцы потребовали вернуть часы, когда увидели, что на медиаэкране показывают картинки.

— Прежние часы были более информативные, и показания считывались быстро и практически в любую погоду, — высказал свое мнение комментатор.

Некоторые высказали предположение, что на медиаэкране будут показывать рекламу, которой и так много на площади Калинина.

— От часов для жителей пользы больше было, а на этом экраны будет только никому не интересная реклама, — предположил новосибирец.

А кто-то просто решил окунуться в ностальгию по часам, которые больше не вернутся.

— Было классно! С этих часов, для меня лично, начался Новосибирск как большой город-столица. Утром и вечером только на табло и ориентировались, — вспомнил читатель НГС.

Однако часть читателей НГС всё-таки придерживаются мнения, что новый медиаэкран будет показывать время, а не рекламу.

— А что поменяется? Сейчас наладка экрана, вернутся все те показатели, к праздникам будет меняться на секунды поздравление, рекламы не будет. Что не так-то? Или фантазии разыгрались? — спросил комментатор.

— Читаешь комментарии и ужасаешься. Неужели никто из вас не видит, что это установочные картинки? Неужто не доходит, что сейчас полным ходом идет настройка этих несчастных часов? И никакой рекламы не может быть тут, никто не даст разрешения. И цвет здания — чтобы со стелой сочетался! Это же элементарно, все должны соображать, — считает житель Новосибирска.

Некоторые же просто раскритиковали реконструкцию «дома-книжки».

— Цвет нового фасада унылый. Торцы здания теперь непривычно темные. И вверху лицевого фасада переборщили с темными горизонтальными вставками между этажами. Некрасиво смотрится. Можно было поинтереснее и поярче цвета выбрать, — высказался читатель НГС.

Реконструкция дома-книжки идет с задержкой. По данным из паспорта объекта, ремонт должны были закончить к 26 сентября этого года.

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Новосибирск Часы Дом Реконструкция
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Комментарии
20
Антонин Новый
1 час
"Реконструкция дома-книжки идет с задержкой...." вошло в практику
Гость
1 час
На рекламу у людей уже иммунитет, она всюду и уже не воспринимается никак Достаточно посмотреть на этот сайт)))
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