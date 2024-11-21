«Лепнину собрали в мешок»: с исторического здания на Богдашке сняли украшения фасада — когда их вернут

Дом по Богдана Хмельницкого, 52 входит в объект культурного наследия муниципального значения ДМ «Красная горка» Источник: Светлана Бакшеева











В Новосибирске во время капитального ремонта на доме по Богдана Хмельницкого, 52, пропала лепнина, украшающая фасад. Сам дом входит входит в объект культурного наследия муниципального значения ДМ «Красная горка». Местный архитектор испугалась, что здание останется в таком виде, но подрядчик заверяет, что украшения восстановят в следующем году, когда позволит погода.

Элементы лепнины пролежали возле дома до самого снега Источник: Светлана Бакшеева











О своих наблюдениях рассказала корреспонденту НГС председатель Союза архитекторов и дизайнеров Светлана Бакшеева, проживающая неподалеку.

— Я проходила мимо и видела, как у дома лежат сбитые украшения фасад. Месяц назад я еще это наблюдала. А фасад уже сделан, но детали лежат все там же. Стоит мешок, куда собрана вся детализация, лепнина и лежит оторванная подбалконная консоль, — пояснила журналисту архитектор Бакшеева.

В процессе ремонта фасада (фото справа) пропало украшение под карнизом и подпорка под правым балконом Источник: Светлана Бакшеева

Женщина показала фотографии этого дома до капремонта и свежие — после. На них можно было увидеть, что некоторые элементы лепнины с дома после ремонта исчезли.

— Этот уникальный стиль — неоклассицизм или «сталинский ампир». Все упрощают, убирают, отрезают, — говорит Бакшеева.

Здесь в процессе ремонта тоже исчезли попорки под балконом Источник: Светлана Бакшеева

Исполнительный директор Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кудряшов сообщил корреспонденту НГС, что знает о проблеме и уже дал указание проверить качество проведенного ремонта. Позднее с журналистом связался заместитель директора Фонда Евгений Юрченко, который пояснил, что подрядчик говорит о восстановлении сбитой лепнины.

— Все элементы декора этого дома не внесены в какой-либо реестр и не подлежат охране. Но мы обязательно проверим. Проектом мог быть предусмотрен демонтаж каких-то элементов, — заметил Юрченко.

Спустя несколько дней, по наблюдению Светланы Бакшеевой, лепнина на доме не появилась. А некоторые элементы, например, фронтон и капители, как заметила Бакшеева, дорисовали белой краской.

Обратите внимание на молдинг — белую накладную выпуклую планку под карнизом (фото слева): она тоже исчезла, но позже ее дорисовали белой краской Источник: Светлана Бакшеева

В государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области пояснили, что этот дом относится к объекту культурного наследия муниципального значения и контролировать его ремонт должна мэрия. Также в инспекции добавили, что уничтожать элементы декора таких домов недопустимо.

— Любые работы в границах территории ДМ «Красная горка» возможно проводить при условии сохранения особенностей (предмета охраны) достопримечательного места ДМ «Красная горка», — сообщили в инспекции.

В мэрии также прокомментировали ситуацию, заметив, что лепнину на доме не предполагалось удалять.

— Согласно проекту, существующие декоративные элементы с незначительными изменениями подлежат ремонту с расчисткой старой краски и догипсовкой. <…> Информация о выполнении несогласованных работ по демонтажу декоративных элементов от Фонда, управляющей организации, строительного контроля, собственников помещений этого дома в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии отсутствует, — сообщили в мэрии.

Согласно итогам аукциона, контракт на ремонт фасада данного дома заключен с ООО «Сибирское экспертное бюро». Стоимость ремонта фасада — 9,4 миллиона рублей.

ООО «Сибирское экспертное бюро» образовано в июле 2016 года. Директор и единственный учредитель — Арина Хасанова. Финансовые показатели на конец 2023 года: выручка — 160,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 16,8 миллиона рублей. ООО «СЭБ» участник госконтрактов на общую сумму: 930,4 миллиона рублей, из них заключены на: 576,7 миллиона рублей.

Учредитель и директор компании «СЭБ» Арина Хасанова сообщила корреспонденту НГС, что все вопросы, связанные с компанией, решает управляющий Никита Миненков.

— Работа еще не закончена на доме. Больше никаких комментариев дать не могу. Она (лепнина. — Прим. ред.) будет восстановлена в следующем году, когда будут благоприятные условия для проведения этих работ. Предположительно в первой половине мая, — заметил Никита Миненков.

Он заметил, что до этого момента капремонт фасада дома считаться завершенным не будет.

В сентябре НГС рассказал об уникальной старой мозаичной остановке на улице Мира, которую новосибирцы отмыли и выступили с предложением сохранить как объект культурного наследия. В мэрии на это предложение сначала заявили, что остановка не соответствует современным стандартам и будет снесена, но позже поменяли решение и сообщили, что объект будет сохранен и отремонтирован.