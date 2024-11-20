Где в Новосибирске в 2025 году зажгутся новые фонари — карта улиц

«Городской центр организации дорожного движения» Новосибирска поделился планами по реконструкции и обустройству наружного освещения на 2025 год. Публикуем карту улиц, где обещают сделать светло.
В перечень попал центр Новосибирска, Академгородок, 1-е Мочищенское шоссе и частный сектор в Дзержинском районе. Вот какие работы запланированы в ГЦОДД на 2025 год:
— реконструкция линии наружного освещения по Красному проспекту на участке от пл. Будагова до ул. Орджоникидзе;
— завершение работ по реконструкции линий наружного освещения по улицам Академгородка (проспект Строителей, Морской проспект, Терешковой, Университетский проспект, Пирогова, Героев труда, Правды и Детский проезд);
— обустройство наружного освещения по ул. 1-е Мочищенское шоссе;
— обустройство наружного освещения по улицам Аллейная, Хороводная, Динамичная, Отдыха, Праздничная, пер. Мажорный, пер. Минорный;
— обустройство наружного освещения по улицам Профилактическая, Музыкальная, Лирическая, Мелодичная, Благодатная.
7 ноября НГС публиковал карту самых темных улиц города, где не горят или недостаточно освещают дороги и тротуары уличные фонари. В ГЦОДД отчитались по адресам, обозначенным на карте.