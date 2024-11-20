Где в Новосибирске в 2025 году зажгутся новые фонари — карта улиц

В план на 2025 год попали 22 улицы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Городской центр организации дорожного движения» Новосибирска поделился планами по реконструкции и обустройству наружного освещения на 2025 год. Публикуем карту улиц, где обещают сделать светло.

В перечень попал центр Новосибирска, Академгородок, 1-е Мочищенское шоссе и частный сектор в Дзержинском районе. Вот какие работы запланированы в ГЦОДД на 2025 год:

— реконструкция линии наружного освещения по Красному проспекту на участке от пл. Будагова до ул. Орджоникидзе;

— завершение работ по реконструкции линий наружного освещения по улицам Академгородка (проспект Строителей, Морской проспект, Терешковой, Университетский проспект, Пирогова, Героев труда, Правды и Детский проезд);

— обустройство наружного освещения по ул. 1-е Мочищенское шоссе;

— обустройство наружного освещения по улицам Аллейная, Хороводная, Динамичная, Отдыха, Праздничная, пер. Мажорный, пер. Минорный;

— обустройство наружного освещения по улицам Профилактическая, Музыкальная, Лирическая, Мелодичная, Благодатная.

Так выглядят планы ГЦОДД на карте Источник: Яндекс Карты