Мэрия Новосибирска изучила карту с негорящими фонарями: отчет по темным адресам

На улице Татьяны Снежиной ночами темно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











7 ноября НГС публиковал карту самых темных улиц города, где не горят или недостаточно освещают дороги и тротуары уличные фонари. Мэрия Новосибирска передала эту информацию в МБУ «Городской центр организации дорожного движения». В ГЦОДД отчитались по адресам, обозначенным на карте. НГС публикует подробный ответ.

В рабочем состоянии

В отношении большинства адресов в ЦОДДе сообщили, что линии наружного освещения «содержатся в рабочем состоянии, с проведением работ по замене вышедших из строя светильников, перегоревших ламп, устранению аварийных ситуаций».

— Работы проводятся регулярно в ходе текущего содержания сетей наружного освещения, по заявкам от жителей и органов муниципального образования, — утверждают в муниципальном учреждении.

Речь идет об адресах:

ул. Бердышева;

ул. Бородина;

ул. Ватутина (в районе пересечения с ул. Котовского);

ул. Тимирязева (в районе пересечения в ул. Вавилова);

ул. Северная (в районе домов № 23, 25 и 27),

ул. Залесского (в районе дома № 8);

ул. Магаданская;

ул. Танковая;

ул. Сухарная;

ул. Омская (в районе пересечения с ул. Челюскинцев);

ул. Советская (в районе дома № 75);

ул. Дмитрия Шамшурина (в районе дома № 12);

ул. Крамского;

ул. Добролюбова (в районе дома № 167);

ул. Никитина (в районе пересечения с ул. Воинской);

ул. Московская (в районе дома № 165);

ул. Короленко (на участке от ул. Никитина до ул. Грибоедова);

ул. Гурьевская;

ул. Сакко и Ванцетти (на участке от ул. Лескова до ул. Нижегородской);

ул. Декабристов (в районе дома № 84);

ул. Турухановская (в районе дома № 1);

ул. Дунаевского (в районе дома № 3);

ул. Промышленная,

ул. Волочаевская;

ул. Лучезарная;

Гусинобродское шоссе (в районе ТЦ «Восток»);

ул. Доватора (на четной стороне);

ул. Выборная;

ул. Дачная (по нечетной стороне, со стороны ЖК «Бульварный переулок»);

ул. 2-й Станционная по четной стороне (по ходу движения от ул. Клубной в сторону ул. Станционной);

ул. Халтурина;

ул. Филатова;

ул. Забалуева;

ул. Бийская (в том числе в районе дома № 221 на ул. Титова);

ул. Костычева;

ул. Серафимовича;

ул. Геодезической (на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера);

ул. Троллейной (в районе ООТ «Кирзавод»);

ул. Немировича-Данченко;

Бердское шоссе (в районе ООТ «Таловая»);

ул. Фадеева;

ул. Тульская;

ул. Шукшина;

ул. Куприна (вдоль домов индивидуальной жилой застройки);

ул. Широкая (на участке от ул. Троллейная до ул. Демьяновская).

Была авария или неисправность

В отношении части адресов в ГЦОДД сообщили, что там была проведена ревизия и выявленные неисправности устранены.

Речь идет о следующих адресах (и датах устранения):

ул. Москвина (17 октября);

ул. Пархоменко (10 ноября);

ул. Степная (12 ноября);

ул. Ватутина — в районе пересечения с ул. Котовского (4 ноября);

ул. Пермитина (3 ноября);

ул. Немировича-Данченко — от ул. Ватутина до ул. Станиславского (11 ноября);

ул. Телевизионная (2 ноября);

ул. Римского-Корсакова (5 ноября);

ул. Бронная (2 ноября);

ул. Бердышева (31 октября);

ул. Бородина (28 октября);

ул. Петухова (дублер) — от ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома №12 по ул. Петухова (1 ноября).

Кроме того, по улице Широкая на участке от трамвайной остановки «Училище ГПТУ-50» до «Западный вокзал» линии наружного освещения были частично демонтированы Группой «ВИС» из-за строительства развязки четвертого моста. Временное наружное освещение транспортных развязок площади Энергетиков и площади Труда организовал застройщик.

Заменили светильники

Также в ГЦОДД отчитались, что по некоторым из названных читателями НГС адресов были выполнены работы по замене светильников с натриевой лампой на светодиодные, а именно:

вблизи пешеходных переходов через ул. Фадеева (29 октября);

по ул. Шукшина (2024 год).

Фонарей нет, но планируют поставить

На некоторых участках, как рассказали в ГЦОДД, для устройства линии наружного освещения «требуется выполнить полный комплекс мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию наружного освещения, а также необходимо обеспечить наличие источника электроснабжения наружного освещения».

Полностью отсутствует линия уличного освещения по следующим адресам:

по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Нижегородская до ул. Зыряновская;

по ул. 9 Ноября на участке вдоль домов № 10к3, 107/6 и 107/7;

по ул. Обская на участке от дома № 50а до дома № 102;

по ул. В. Потылицына и по ул. Татьяны Снежиной на участке от дома № 9/4 ул. Виталия Потылицына до дома № 41 ул. Татьяны Снежиной;

по ул. Каменогорская;

по ул. Артема, по ул. Дмитрия Шмонина в районе дома № 3

по ул. Виктора Шевелева на участке от ул. Дмитрия Шмонина до ул. А. Чистякова;

по ул. Тихвинская на участке от ул. Степная до ул. Вертковская;

по ул. Зорге от дома № 197 до дома № 98.

Как объяснили в профильном учреждении, часть объектов в планах работ на текущий год отсутствует «в связи с большим объемом работ по текущему содержанию сетей наружного освещения, а также в связи с тем, что в планы работ МБУ „ГЦОДД“ по устройству линий наружного освещения в первую очередь включены объекты, входящие в судебные решения, наказы избирателей депутатам Совета депутатов VII созыва города Новосибирска и депутатам Законодательного собрания Новосибирской области, выполнение которых является первоочередной задачей».

Но по улице Обской работы могут выключить в план развития сетей наружного освещения на 2025–2026 годы. А по улицам Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной уже определен источник электроснабжения, подготовлена документация и необходимые расчеты, остается только дождаться согласия владельца электрических сетей на присоединение к электрическим сетям.

— Обращаем внимание на то, что на пешеходном переходе по улице Татьяны Снежиной на пересечении с улицей Виталия Потылицына в районе дома №25/1 по улицы Татьяны Снежиной установлена опора со светильниками наружного освещения, — подчеркнули в ГЦОДД.

Также по улице Каменогорская работы предварительно включены в план на 2026 год, а по улице Зорге на 2025 год.

А вот по улице Якушева в районе дома №162 дополнительных мероприятий по устройству наружного освещения не предусмотрено.

Не стоят на балансе города

А нескольких названных читателями НГС адресов оказались просто не в ведении МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

Линия уличного освещения не принадлежит ГЦОДД по следующим адресам:

вблизи вокзала «Новосибирск-Западный» (РЖД);

деревянные опоры, светильники наружного освещения, расположенные на проезде от ул. Есенина к многоквартирным домам № 30, 38, 40 по ул. Куприна;

по адресу Лазурная, 22/1 (МДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 502») — находится в ведении «Отдела технического надзора и развития материально технической базы образовательных учреждений»;

вблизи здания № 1/1 по ул. Юности (ТЦ «Лето») — находится в компетенции собственника земельного участка;

в районе дома № 31/1 по ул. Спортивная — данный объект расположен на землях, не являющихся улично-дорожной сетью;

ул. Твардовского, 22 — собственникам предлагается установить осветительные приборы на придомовой территории, а также на торцы и фасады домов.

Что запланировано на 2025 год

В планах МБУ «ГЦОДД» на 2025 год провести работы по реконструкции и обустройству наружного освещения по следующим объектам:

реконструкция линии наружного освещения по Красному проспекту на участке от пл. Будагова до ул. Орджоникидзе;

завершение работ по реконструкции линий наружного освещения по улицам Академгородка (проспект Строителей, Морской проспект, Терешковой, Университетский проспект, Пирогова, Героев труда, Правды и Детский проезд);

обустройство наружного освещения по ул. 1-е Мочищенское шоссе;

обустройство наружного освещения по улицам Аллейной, Хороводной, Динамичной, Отдыха, Праздничной, пер. Мажорный, пер. Минорный;

обустройство наружного освещения по улицам Профилактическая, Музыкальная, Лирическая, Мелодичная, Благодатная.