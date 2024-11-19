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Город Мэрия Новосибирска изучила карту с негорящими фонарями: отчет по темным адресам

Мэрия Новосибирска изучила карту с негорящими фонарями: отчет по темным адресам

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4 комментария

На улице Татьяны Снежиной ночами темно

7 ноября НГС публиковал карту самых темных улиц города, где не горят или недостаточно освещают дороги и тротуары уличные фонари. Мэрия Новосибирска передала эту информацию в МБУ «Городской центр организации дорожного движения». В ГЦОДД отчитались по адресам, обозначенным на карте. НГС публикует подробный ответ.

В рабочем состоянии

В отношении большинства адресов в ЦОДДе сообщили, что линии наружного освещения «содержатся в рабочем состоянии, с проведением работ по замене вышедших из строя светильников, перегоревших ламп, устранению аварийных ситуаций».

— Работы проводятся регулярно в ходе текущего содержания сетей наружного освещения, по заявкам от жителей и органов муниципального образования, — утверждают в муниципальном учреждении.

Речь идет об адресах:

  • ул. Бердышева;

  • ул. Бородина;

  • ул. Ватутина (в районе пересечения с ул. Котовского);

  • ул. Тимирязева (в районе пересечения в ул. Вавилова);

  • ул. Северная (в районе домов № 23, 25 и 27),

  • ул. Залесского (в районе дома № 8);

  • ул. Магаданская;

  • ул. Танковая;

  • ул. Сухарная;

  • ул. Омская (в районе пересечения с ул. Челюскинцев);

  • ул. Советская (в районе дома № 75);

  • ул. Дмитрия Шамшурина (в районе дома № 12);

  • ул. Крамского;

  • ул. Добролюбова (в районе дома № 167);

  • ул. Никитина (в районе пересечения с ул. Воинской);

  • ул. Московская (в районе дома № 165);

  • ул. Короленко (на участке от ул. Никитина до ул. Грибоедова);

  • ул. Гурьевская;

  • ул. Сакко и Ванцетти (на участке от ул. Лескова до ул. Нижегородской);

  • ул. Декабристов (в районе дома № 84);

  • ул. Турухановская (в районе дома № 1);

  • ул. Дунаевского (в районе дома № 3);

  • ул. Промышленная,

  • ул. Волочаевская;

  • ул. Лучезарная;

  • Гусинобродское шоссе (в районе ТЦ «Восток»);

  • ул. Доватора (на четной стороне);

  • ул. Выборная;

  • ул. Дачная (по нечетной стороне, со стороны ЖК «Бульварный переулок»);

  • ул. 2-й Станционная по четной стороне (по ходу движения от ул. Клубной в сторону ул. Станционной);

  • ул. Халтурина;

  • ул. Филатова;

  • ул. Забалуева;

  • ул. Бийская (в том числе в районе дома № 221 на ул. Титова);

  • ул. Костычева;

  • ул. Серафимовича;

  • ул. Геодезической (на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера);

  • ул. Троллейной (в районе ООТ «Кирзавод»);

  • ул. Немировича-Данченко;

  • Бердское шоссе (в районе ООТ «Таловая»);

  • ул. Фадеева;

  • ул. Тульская;

  • ул. Шукшина;

  • ул. Куприна (вдоль домов индивидуальной жилой застройки);

  • ул. Широкая (на участке от ул. Троллейная до ул. Демьяновская).

Была авария или неисправность

В отношении части адресов в ГЦОДД сообщили, что там была проведена ревизия и выявленные неисправности устранены.

Речь идет о следующих адресах (и датах устранения):

  • ул. Москвина (17 октября);

  • ул. Пархоменко (10 ноября);

  • ул. Степная (12 ноября);

  • ул. Ватутина — в районе пересечения с ул. Котовского (4 ноября);

  • ул. Пермитина (3 ноября);

  • ул. Немировича-Данченко — от ул. Ватутина до ул. Станиславского (11 ноября);

  • ул. Телевизионная (2 ноября);

  • ул. Римского-Корсакова (5 ноября);

  • ул. Бронная (2 ноября);

  • ул. Бердышева (31 октября);

  • ул. Бородина (28 октября);

  • ул. Петухова (дублер) — от ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома №12 по ул. Петухова (1 ноября).

Кроме того, по улице Широкая на участке от трамвайной остановки «Училище ГПТУ-50» до «Западный вокзал» линии наружного освещения были частично демонтированы Группой «ВИС» из-за строительства развязки четвертого моста. Временное наружное освещение транспортных развязок площади Энергетиков и площади Труда организовал застройщик.

Заменили светильники

Также в ГЦОДД отчитались, что по некоторым из названных читателями НГС адресов были выполнены работы по замене светильников с натриевой лампой на светодиодные, а именно:

  • вблизи пешеходных переходов через ул. Фадеева (29 октября);

  • по ул. Шукшина (2024 год).

Фонарей нет, но планируют поставить

На некоторых участках, как рассказали в ГЦОДД, для устройства линии наружного освещения «требуется выполнить полный комплекс мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию наружного освещения, а также необходимо обеспечить наличие источника электроснабжения наружного освещения».

Полностью отсутствует линия уличного освещения по следующим адресам:

  • по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Нижегородская до ул. Зыряновская;

  • по ул. 9 Ноября на участке вдоль домов № 10к3, 107/6 и 107/7;

  • по ул. Обская на участке от дома № 50а до дома № 102;

  • по ул. В. Потылицына и по ул. Татьяны Снежиной на участке от дома № 9/4 ул. Виталия Потылицына до дома № 41 ул. Татьяны Снежиной;

  • по ул. Каменогорская;

  • по ул. Артема, по ул. Дмитрия Шмонина в районе дома № 3

  • по ул. Виктора Шевелева на участке от ул. Дмитрия Шмонина до ул. А. Чистякова;

  • по ул. Тихвинская на участке от ул. Степная до ул. Вертковская;

  • по ул. Зорге от дома № 197 до дома № 98.

Как объяснили в профильном учреждении, часть объектов в планах работ на текущий год отсутствует «в связи с большим объемом работ по текущему содержанию сетей наружного освещения, а также в связи с тем, что в планы работ МБУ „ГЦОДД“ по устройству линий наружного освещения в первую очередь включены объекты, входящие в судебные решения, наказы избирателей депутатам Совета депутатов VII созыва города Новосибирска и депутатам Законодательного собрания Новосибирской области, выполнение которых является первоочередной задачей».

Но по улице Обской работы могут выключить в план развития сетей наружного освещения на 2025–2026 годы. А по улицам Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной уже определен источник электроснабжения, подготовлена документация и необходимые расчеты, остается только дождаться согласия владельца электрических сетей на присоединение к электрическим сетям.

— Обращаем внимание на то, что на пешеходном переходе по улице Татьяны Снежиной на пересечении с улицей Виталия Потылицына в районе дома №25/1 по улицы Татьяны Снежиной установлена опора со светильниками наружного освещения, — подчеркнули в ГЦОДД.

Также по улице Каменогорская работы предварительно включены в план на 2026 год, а по улице Зорге на 2025 год.

А вот по улице Якушева в районе дома №162 дополнительных мероприятий по устройству наружного освещения не предусмотрено.

Не стоят на балансе города

А нескольких названных читателями НГС адресов оказались просто не в ведении МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

Линия уличного освещения не принадлежит ГЦОДД по следующим адресам:

  • вблизи вокзала «Новосибирск-Западный» (РЖД);

  • деревянные опоры, светильники наружного освещения, расположенные на проезде от ул. Есенина к многоквартирным домам № 30, 38, 40 по ул. Куприна;

  • по адресу Лазурная, 22/1 (МДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 502») — находится в ведении «Отдела технического надзора и развития материально технической базы образовательных учреждений»;

  • вблизи здания № 1/1 по ул. Юности (ТЦ «Лето») — находится в компетенции собственника земельного участка;

  • в районе дома № 31/1 по ул. Спортивная — данный объект расположен на землях, не являющихся улично-дорожной сетью;

  • ул. Твардовского, 22 — собственникам предлагается установить осветительные приборы на придомовой территории, а также на торцы и фасады домов.

Что запланировано на 2025 год

В планах МБУ «ГЦОДД» на 2025 год провести работы по реконструкции и обустройству наружного освещения по следующим объектам:

  • реконструкция линии наружного освещения по Красному проспекту на участке от пл. Будагова до ул. Орджоникидзе;

  • завершение работ по реконструкции линий наружного освещения по улицам Академгородка (проспект Строителей, Морской проспект, Терешковой, Университетский проспект, Пирогова, Героев труда, Правды и Детский проезд);

  • обустройство наружного освещения по ул. 1-е Мочищенское шоссе;

  • обустройство наружного освещения по улицам Аллейной, Хороводной, Динамичной, Отдыха, Праздничной, пер. Мажорный, пер. Минорный;

  • обустройство наружного освещения по улицам Профилактическая, Музыкальная, Лирическая, Мелодичная, Благодатная.

В мае 2023 года горожане тоже завалили мэрию жалобами на негорящие фонари.

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Комментарии
5
Гость
13 минут
тупо все улицы перечислили?
Жаба Васильевна
3 минуты
Главное, чтобы не было как с пуском станции метро "Спортивная" и иже с ними...
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