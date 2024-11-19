Мэрия Новосибирска изучила карту с негорящими фонарями: отчет по темным адресам

7 ноября НГС публиковал карту самых темных улиц города, где не горят или недостаточно освещают дороги и тротуары уличные фонари. Мэрия Новосибирска передала эту информацию в МБУ «Городской центр организации дорожного движения». В ГЦОДД отчитались по адресам, обозначенным на карте. НГС публикует подробный ответ.
В рабочем состоянии
В отношении большинства адресов в ЦОДДе сообщили, что линии наружного освещения «содержатся в рабочем состоянии, с проведением работ по замене вышедших из строя светильников, перегоревших ламп, устранению аварийных ситуаций».
— Работы проводятся регулярно в ходе текущего содержания сетей наружного освещения, по заявкам от жителей и органов муниципального образования, — утверждают в муниципальном учреждении.
Речь идет об адресах:
ул. Бердышева;
ул. Бородина;
ул. Ватутина (в районе пересечения с ул. Котовского);
ул. Тимирязева (в районе пересечения в ул. Вавилова);
ул. Северная (в районе домов № 23, 25 и 27),
ул. Залесского (в районе дома № 8);
ул. Магаданская;
ул. Танковая;
ул. Сухарная;
ул. Омская (в районе пересечения с ул. Челюскинцев);
ул. Советская (в районе дома № 75);
ул. Дмитрия Шамшурина (в районе дома № 12);
ул. Крамского;
ул. Добролюбова (в районе дома № 167);
ул. Никитина (в районе пересечения с ул. Воинской);
ул. Московская (в районе дома № 165);
ул. Короленко (на участке от ул. Никитина до ул. Грибоедова);
ул. Гурьевская;
ул. Сакко и Ванцетти (на участке от ул. Лескова до ул. Нижегородской);
ул. Декабристов (в районе дома № 84);
ул. Турухановская (в районе дома № 1);
ул. Дунаевского (в районе дома № 3);
ул. Промышленная,
ул. Волочаевская;
ул. Лучезарная;
Гусинобродское шоссе (в районе ТЦ «Восток»);
ул. Доватора (на четной стороне);
ул. Выборная;
ул. Дачная (по нечетной стороне, со стороны ЖК «Бульварный переулок»);
ул. 2-й Станционная по четной стороне (по ходу движения от ул. Клубной в сторону ул. Станционной);
ул. Халтурина;
ул. Филатова;
ул. Забалуева;
ул. Бийская (в том числе в районе дома № 221 на ул. Титова);
ул. Костычева;
ул. Серафимовича;
ул. Геодезической (на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера);
ул. Троллейной (в районе ООТ «Кирзавод»);
ул. Немировича-Данченко;
Бердское шоссе (в районе ООТ «Таловая»);
ул. Фадеева;
ул. Тульская;
ул. Шукшина;
ул. Куприна (вдоль домов индивидуальной жилой застройки);
ул. Широкая (на участке от ул. Троллейная до ул. Демьяновская).
Была авария или неисправность
В отношении части адресов в ГЦОДД сообщили, что там была проведена ревизия и выявленные неисправности устранены.
Речь идет о следующих адресах (и датах устранения):
ул. Москвина (17 октября);
ул. Пархоменко (10 ноября);
ул. Степная (12 ноября);
ул. Ватутина — в районе пересечения с ул. Котовского (4 ноября);
ул. Пермитина (3 ноября);
ул. Немировича-Данченко — от ул. Ватутина до ул. Станиславского (11 ноября);
ул. Телевизионная (2 ноября);
ул. Римского-Корсакова (5 ноября);
ул. Бронная (2 ноября);
ул. Бердышева (31 октября);
ул. Бородина (28 октября);
ул. Петухова (дублер) — от ул. Сибиряков-Гвардейцев до дома №12 по ул. Петухова (1 ноября).
Кроме того, по улице Широкая на участке от трамвайной остановки «Училище ГПТУ-50» до «Западный вокзал» линии наружного освещения были частично демонтированы Группой «ВИС» из-за строительства развязки четвертого моста. Временное наружное освещение транспортных развязок площади Энергетиков и площади Труда организовал застройщик.
Заменили светильники
Также в ГЦОДД отчитались, что по некоторым из названных читателями НГС адресов были выполнены работы по замене светильников с натриевой лампой на светодиодные, а именно:
вблизи пешеходных переходов через ул. Фадеева (29 октября);
по ул. Шукшина (2024 год).
Фонарей нет, но планируют поставить
На некоторых участках, как рассказали в ГЦОДД, для устройства линии наружного освещения «требуется выполнить полный комплекс мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию наружного освещения, а также необходимо обеспечить наличие источника электроснабжения наружного освещения».
Полностью отсутствует линия уличного освещения по следующим адресам:
по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Нижегородская до ул. Зыряновская;
по ул. 9 Ноября на участке вдоль домов № 10к3, 107/6 и 107/7;
по ул. Обская на участке от дома № 50а до дома № 102;
по ул. В. Потылицына и по ул. Татьяны Снежиной на участке от дома № 9/4 ул. Виталия Потылицына до дома № 41 ул. Татьяны Снежиной;
по ул. Каменогорская;
по ул. Артема, по ул. Дмитрия Шмонина в районе дома № 3
по ул. Виктора Шевелева на участке от ул. Дмитрия Шмонина до ул. А. Чистякова;
по ул. Тихвинская на участке от ул. Степная до ул. Вертковская;
по ул. Зорге от дома № 197 до дома № 98.
Как объяснили в профильном учреждении, часть объектов в планах работ на текущий год отсутствует «в связи с большим объемом работ по текущему содержанию сетей наружного освещения, а также в связи с тем, что в планы работ МБУ „ГЦОДД“ по устройству линий наружного освещения в первую очередь включены объекты, входящие в судебные решения, наказы избирателей депутатам Совета депутатов VII созыва города Новосибирска и депутатам Законодательного собрания Новосибирской области, выполнение которых является первоочередной задачей».
Но по улице Обской работы могут выключить в план развития сетей наружного освещения на 2025–2026 годы. А по улицам Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной уже определен источник электроснабжения, подготовлена документация и необходимые расчеты, остается только дождаться согласия владельца электрических сетей на присоединение к электрическим сетям.
— Обращаем внимание на то, что на пешеходном переходе по улице Татьяны Снежиной на пересечении с улицей Виталия Потылицына в районе дома №25/1 по улицы Татьяны Снежиной установлена опора со светильниками наружного освещения, — подчеркнули в ГЦОДД.
Также по улице Каменогорская работы предварительно включены в план на 2026 год, а по улице Зорге на 2025 год.
А вот по улице Якушева в районе дома №162 дополнительных мероприятий по устройству наружного освещения не предусмотрено.
Не стоят на балансе города
А нескольких названных читателями НГС адресов оказались просто не в ведении МБУ «Городской центр организации дорожного движения».
Линия уличного освещения не принадлежит ГЦОДД по следующим адресам:
вблизи вокзала «Новосибирск-Западный» (РЖД);
деревянные опоры, светильники наружного освещения, расположенные на проезде от ул. Есенина к многоквартирным домам № 30, 38, 40 по ул. Куприна;
по адресу Лазурная, 22/1 (МДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 502») — находится в ведении «Отдела технического надзора и развития материально технической базы образовательных учреждений»;
вблизи здания № 1/1 по ул. Юности (ТЦ «Лето») — находится в компетенции собственника земельного участка;
в районе дома № 31/1 по ул. Спортивная — данный объект расположен на землях, не являющихся улично-дорожной сетью;
ул. Твардовского, 22 — собственникам предлагается установить осветительные приборы на придомовой территории, а также на торцы и фасады домов.
Что запланировано на 2025 год
В планах МБУ «ГЦОДД» на 2025 год провести работы по реконструкции и обустройству наружного освещения по следующим объектам:
реконструкция линии наружного освещения по Красному проспекту на участке от пл. Будагова до ул. Орджоникидзе;
завершение работ по реконструкции линий наружного освещения по улицам Академгородка (проспект Строителей, Морской проспект, Терешковой, Университетский проспект, Пирогова, Героев труда, Правды и Детский проезд);
обустройство наружного освещения по ул. 1-е Мочищенское шоссе;
обустройство наружного освещения по улицам Аллейной, Хороводной, Динамичной, Отдыха, Праздничной, пер. Мажорный, пер. Минорный;
обустройство наружного освещения по улицам Профилактическая, Музыкальная, Лирическая, Мелодичная, Благодатная.
В мае 2023 года горожане тоже завалили мэрию жалобами на негорящие фонари.